Sve je spremno za Mljet Trail 2026: Na utrku u Nacionalnom parku Mljet stiže 230 trkača iz 12 zemalja

Sve je spremno za Mljet Trail, jednu od najposebnijih utrka u Hrvatskoj, koja će se održati 2. i 3. svibnja 2026. u Nacionalnom parku Mljet, sa startom i ciljem na Rivi u Pomeni.

U svom petom izdanju utrka ponovno spaja sport, prirodu i doživljaj otoka, a dosad je prijavljeno 230 sudionika iz 12 država. Prijave su otvorene još samo do 19. travnja 2026. putem web stranice The Great Refresh ili traceysport.com .

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Mljet Trail i ove godine donosi dionice namijenjene baš svakome, ovisno o razini spremnosti.

Tako će u subotu, 2. svibnja, startati četiri utrke. Najduža je narančasta staza, 42 kilometra i 1402 metra ukupnog uspona. Omiljeni trail maraton Nacionalnog parka Mljet namijenjen je trkačima spremnima na najjače izazove. Crvena staza duga je 23,4 kilometra s 841 metrom uspona, plava 13 kilometara s ukupnim usponom od 527 m, a zelena 6 kilometara s 197 metara uspona. Dječja utrka od 4 kilometra i ove će se godine održati u nedjelju.

Staze vode kroz najljepše dijelove Parka, uz Veliko i Malo jezero, Soline, uvale, netaknute šume, vidikovce i, na najdužoj dionici, kroz Polače i pokraj rimske palače, trećeg najbolje očuvanog i najvećeg rimskog spomenika na hrvatskoj obali. Upravo ta kombinacija pejzaža, mora, šume i povijesti čini Mljet Trail jedinstvenim iskustvom koje mnogi trkači ne doživljavaju samo kao utrku, nego kao aktivni boravak na jednom od najljepših hrvatskih otoka.

"Sve je spremno za naše, od milja nazvano ‘Mljetovanje'"

„Sve je spremno za naše, od milja nazvano ‘Mljetovanje’. Trenutno dodatno čistimo staze kako bi u što boljem stanju dočekale trkače, no da trče već i danas, sve bi bilo super. Paketi su naručeni, oprema je spremna i ono što je najbitnije jest da je ekipa na broju. Ovo je već peta godina u nizu i svatko od nas zna svoj posao. Svjesni smo da je ovo utrka koja ima ogroman potencijal i želimo pružiti trkačima maksimum uživanja“, ističe Elvis Vikić iz organizacije The Great Refresh.

Nacionalni park Mljet i The Great Refresh već godinama grade događaj koji trkačima i posjetiteljima ne nudi samo start i finiš, nego cijeli tjedan aktivnog boravka u prirodi.

„Teško je ukratko sažeti nečije dojmove ovog prekrasnog otoka i Nacionalnog parka Mljet. Ovo mjesto je čarolija samo po sebi, a kad još dođete uživati u nekoj od aktivnosti i utrci, to je jackpot. Jedne godine imali smo dvije djevojke koje su svaki dan, od ponedjeljka do petka, išle na drugu aktivnost i kada smo ih u petak pitali što im je bilo najbolje, uistinu se nisu mogle odlučiti. Bajkovit je ambijent i onda je svaka aktivnost prekrasna“, dodaje Vikić.

Tjedan outdoor aktivnosti The Great Refresh ponovno će prethoditi Mljet Trailu. Održat će se od 27. travnja do 3. svibnja 2026. i uključuje potpuni reset uz istraživanje otoka kroz ture SUP-a, kajaka, penjanja, hikinga i vožnje biciklom, sve u malim grupama i uz stručno vodstvo. U sklopu ovogodišnjeg programa novost su i besplatne jutarnje planinarske ture Nacionalnog parka Mljet, koje svakoga jutra u 7:30 kreću od ulaza Vrbovica preko vidikovaca Montokuc i Veliki Gradac te završavaju na Velikom jezeru.

Prijava za Mljet Trail 2026 uključuje i bogato osmišljene startne pakete. Za dionice 42 km, 23,4 km i 13 km startni paket uključuje ulaznicu za Nacionalni park Mljet za dva dana, vožnju brodom do otoka Sv. Marije, pamučnu majicu s logom događaja, majicu za trčanje, pamučnu torbu, buff i topli obrok. Za dionicu od 6 km startni paket uključuje ulaznicu za Park za dva dana, vožnju brodom do Sv. Marije, pamučnu majicu, torbu, buff i topli obrok, dok paket za dječju utrku uključuje majicu, obrok, ulaz u Park za oba dana, brodsku vožnju do Sv. Marije i finisher medalju. U cijenu su uključeni i startni brojevi, osiguranje utrke, HGSS, hitna medicinska pomoć, vatrogasci, čuvari Parka, označavanje i priprema staza, okrijepe i medalje za finišere.

Kotizacije iznose 60 eura za 42 km, 50 eura za 23,4 km, 40 eura za 13 km, 30 eura za 6 km i 30 eura za dječju utrku. Broj mjesta po dionicama je ograničen, a svi detalji i prijave dostupni su putem službene stranice The Great Refresh.