Uskoro će se održati nova sjednica Gradskog vijeća Splita: Na dnevnom redu 34 točke, od gradskih nagrada do socijalne skrbi i komunalnih pitanja

Pred vijećnicima će se u četvrtak, 23. travnja 2026., naći opsežan dnevni red s ukupno 34 točke. Među temama se izdvajaju dodjela javnih priznanja Grada Splita za 2025. godinu, odluke iz područja socijalne skrbi, sporta, komunalne infrastrukture, upravljanja gradskom imovinom te više prijedloga vezanih uz spomenike i javni prostor.

Poziv za 12. sjednicu Gradskog vijeća Grada Splita uputio je Igor Stanišić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Splita iz HGS-a. Naime, značajan dio sjednice bit će posvećen dodjeli Nagrade Grada Splita za životno djelo i osobnih te skupnih nagrada za 2025. godinu. Prema predloženom dnevnom redu, za nagradu za životno djelo predloženi su prof. Olga Granić, Žan Ojdanić posmrtno, Branko Ivanda posmrtno te prof. dr. sc. Jakov Dulčić.

Osobne nagrade Grada Splita predložene su Ani Zaninović, Luciji Zaninović Kuzmanić, Kruni Peronji, Tončiju Banovu i Špiri Gruici. Istodobno, među prijedlozima za skupne nagrade nalaze se Jedriličarski klub Split, Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Split, KUD željezničara "Filip Dević" Split, Športsko-rekreativna udruga osoba i djece s invaliditetom "Vjeruj i djeluj" te Udruga osoba sa cerebralnom paralizom "Srce" Split.

Socijalna skrb, sport i potpora ustanovi DES

Uz svečani dio dnevnog reda, vijećnici će raspravljati i o nekoliko važnih odluka koje se odnose na svakodnevni život građana. Među njima su Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi Grada Splita te prijedlog odluke o pojedinačnim državnim potporama u 2026. godini za ustanovu DES Split, koja se bavi zapošljavanjem, radom i profesionalnom rehabilitacijom osoba s invaliditetom. Na dnevnom redu su i I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Grada Splita za 2026. godinu.

Komunalne teme: Lovrinac, groblja i pomorsko dobro

Među operativno najvažnijim temama nalaze se Prijedlog odluke o grobljima, odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi za parking Lovrinac te izmjena odluke koja se odnosi na groblje Lovrinac. Uvršten je i prijedlog zaključka o odobrenju izvođenja radova na projektu Programa arheoloških istraživanja.

Posebnu pozornost mogla bi privući i odluka o odabiru najpovoljnijih ponuditelja i prihvaćanju ponuda za dodjelu dozvola za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru na području Splita. Na sjednici će se otvoriti i više imovinskopravnih pitanja. Vijećnici će odlučivati o prepuštanju prava vlasništva zemljišta za potrebe izgradnje crpne stanice "Duilovo Nova", o sklapanju nagodbe za isplatu naknade za oduzete nekretnine na adresi Mosećka 40, kao i o ukidanju statusa javnog dobra na više nekretnina na području Splita.

Na dnevnom redu su i tri prijedloga zaključka o odricanju od ponude prava prvokupa kulturnog dobra, i to za nekretnine na Carrarinoj poljani 4, u Cosmijevoj 1 te u Matošića 8. Riječ je o lokacijama u zaštićenoj gradskoj jezgri i njezinoj neposrednoj blizini.

Spomenici i javni prostor

Završni dio dnevnog reda donosi tri točke povezane s javnim prostorom i spomeničkom baštinom. Pred vijećnicima će se naći prijedlog rješenja o premještanju skulpture Slavomira Drinkovića pod nazivom "Pusti me proć" s prostora Matejuške na početak šetnice Zapadne obale. Uz to, raspravljat će se i o izmjeni zaključka o postavljanju spomenika velikanima splitske i hrvatske povijesti te o pokretanju natječajnog postupka za izradu umjetničkog rješenja za spomenik sv. Ivanu Pavlu II., papi.