Ovo je kritična dionica od Kaštela do Solina koja se zatvara na mjesec dana!

Zbog planiranih radova na redovitom održavanju, od idućeg tjedna na snazi će biti privremena regulacija prometa na dijelu županijske ceste, kojom se svakodnevno kreće velik broj vozača između Kaštela i Solina.
Kako su ranije izvijestile nadležne službe, dionica će biti zatvorena od ponedjeljka, 20. travnja 2026. u 9 sati, do 21. svibnja 2026., u 17 sati, a promet će se tijekom radova preusmjeravati na državnu cestu D8, odnosno Jadransku magistralu.
Vozačima se savjetuje dodatni oprez te pravovremeno planiranje putovanja, kako bi se izbjegle veće gužve i zastoje.
