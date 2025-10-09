Karaman demantira: "Ovogodišnji doček nije u mojoj organizaciji, to nema veze s istinom"

Kao što smo jutros pisali, Dalmacija Danas doznaje iz neslužbenih, ali pouzdanih izvora, da bi Splićane u 2026. trebali uvesti Dalmatino i Željko Bebek. Legendarni bend iz Splita već desetljećima puni koncertne dvorane i niže evergreene, a svaka riječ napisana o Bebeku je suvišna. Ovaj dvojac značio bi zagarantiran ludi doček i krcatu Rivu.

Međutim, iako je kružila riječ da organizacija ovogodišnjeg dočeka neće "pasti" na gradsku tvrtku Žnjan d.o.o. već na splitskog estradnog managera Damira Karamana, on je informaciju demantirao.

"To nema veze s istinom. Ljudi me zovu, a ja prvi put čujem za to. Dezinformacija", kazao je Karaman za Dalmaciju Danas. Inače, poznat je po organizaciji raznih koncerata, a posljednji značajniji događaj u njegovoj organizaciji bio je domoljubni koncert "Neka vide da nas ima" u Škopljancima povodom 30. godišnjice Oluje. Također je bio dugogodišnji suradnik Željka Keruma te jedan od šefova njegovih nekadašnjih izbornih kampanja.

Kontaktirali smo Banovinu i tvrtku Žnjan d.o.o., a njihove odgovore ćemo objaviti po primitku.