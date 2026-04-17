"Nećete u Čavoglave...": Drama oko Thompsonove kuće izazvala reakcije, vještakinja tvrdi da nije zatražio građevinsku dozvolu

Priču o gradnji ekipa Provjerenog donijela je u studenom prošle godine. Odmah nakon priče pjevač je tvrdio da se radilo o privremenim objektima koje je ionako mislio ukloniti nakon gradnje obiteljske kuće. No, potom slijedi obrat. Njegovi odvjetnici tvrde – zatražena je građevinska dozvola, a protiv Inspektorata koji je donio rješenje o rušenju pokrenuli su upravni spor. Isti taj spor pak ne odgađa izvršenje, a Inspektorat najavljuje i novčane kazne.

"Bilo bi zdravije za ovo nesretno društvo da se on kojega brojni ljudi vole slušati što pjeva, da se ponaša pristojno. U skladu s prostornim planom, angažirati geodeta, arhitekta, raditi s pameću. Mislim, nije nigdje uobičajeno u ovoj državi raditi zgrade na putu. Niti jedan čovjek u ovoj državi nije jedini u njoj", rekla je Mariana Bucat, sudska vještakinja za arhitekturu.

Na zamolbu Provjerenog Državnom inspektoratu da im daju inspektora koji će pred kamerama objasniti što sad slijedi, odgovorili su da nemaju raspoloživog sugovornika i napisali kako će se uklanjanje izvršiti putem treće osobe, piše Dnevnik.hr.

Prva kazna 630 eura

Prije rušenja koje će inicirati Inspektorat, Perkovića će se na izvršenje prisiliti izricanjem tri novčane kazne. Prva koju treba platiti propisana mu je u iznosu od 6630 eura.

Nakon prve kazne slijede mu još dvije, a bude li se oglušio o njihov nalog za rušenje, trošak za uklanjanje koje će provesti Inspektorat u konačnici bi također trebao platiti Perković. Na novinarski upit odvjetničkom društvu koje ga zastupa nije odgovoreno, ali je drugi dan na službenoj internetskoj stranici pjevača osvanulo njihovo priopćenje. Ukratko, Perković je tužio Državni inspektorat.

Pored činjenice da se rješenje Državnog inspektorata može poništiti u upravnom sporu, postoji još jedna zakonska mogućnost da se objekti zadrže u prostoru. Marko Perković je prije zaprimanja rješenja Državnog inspektorata već bio podnio zahtjev za izdavanje građevinske dozvole.

Tužba Upravnom sudu ne odgađa izvršnost rješenja za rušenje, no Perković ne da nije srušio ilegalne objekte, nego će naknadno pokušati dobiti građevinsku dozvolu za njih. Tvrdi da ju je zatražio prije nego što je stigao nalog za uklanjanje od Inspektorata, što je u suprotnosti s njegovom objavom od 22. 1. 2026., devet dana nakon što mu je Inspektorat 13. 1. uručio rješenje o uklanjanju, kako su i službeno potvrdili. U toj objavi piše da mu rješenje nije uručeno te da su objekti privremeni.

Službena Facebook stranica Marko Perković Thompson, 22. 1. 2026.: "Ma sve je dobro, ne brinite. Ja to rješenje nisam dobio, ali vjerojatno su mediji dobro obaviješteni. To su nadstrešnica i montažno skladište koje mi je bilo potrebno radi stvari, alata te da se radnici mogu skloniti od kiše i sunca. Svakako sam ga nakon završetka obiteljske kuće namjeravao razmontirati i skloniti jer to montažno skladište nije ni bilo u planu da tu ostane."

"Bilo je vidljivo i prije i sad da to nisu privremene zgrade, privremene zgrade izgledaju sasvim drugačije. Osim toga, to su velike tlocrtne površine u pitanju, ne izgledaju kao stambene, meni više izgledaju kao gospodarske građevine, ali meni to što on govori nema nikakvog smisla. Moglo bi se razgovarati jedino o vađenju građevinske dozvole, što bi bilo mudro napraviti i što je trebalo odmah napraviti, ali maloprije kad ste me pitali, pogledala sam u Informacijski sustav prostornog uređenja i nema evidentiranog zahtjeva. Ali, ok, čak i da ga sad podnese, nije mi jasno, ne, ne da mi nije jasno, nego naprosto nije dopušteno da se ni u Ružiću niti nigdje grade zgrade na putu", rekla je Mariana Bucat, piše Dnevnik.hr

A što se nalazi na spornim katastarskim česticama u Čavoglavama, ekipa Provjerenog istraživala je nekoliko mjeseci uz pomoć troje sudskih vještaka. Zaključak je bio da Perković nije niti pokušao izvaditi dokumentaciju da bi mu gradnja bila u skladu sa zakonom.

"Radim 20 godina i nikad nisam vidjela da nekog akta nema u Informacijskom sustavu prostornog uređenja. To je stvarno super ažuriran sustav, super precizan, sve je snimljeno, preklopljeno s katastrom, tu je greška praktički nemoguća", rekla je Bucat.

Na njegovim česticama ni traga dokumentaciji, kakvu su, primjerice, izvadili njegovi susjedi kako bi bili usklađeni s važećim zakonima.

"Evo, ovdje je neki susjed, vidi se da je digitalizirano, a ovdje nema ničega. Ja iz toga zaključujem da on uopće nije zatražio građevinsku dozvolu. Da je zatražio i da je ona bila odbijena, isto bi bilo evidentirano, ali nije ni to", rekla je Bucat.

Na novinarsko pitanje znači li to da na ovim česticama nema ničega, rekla je: "Tako je. Ništa. Mene ovo stvarno čudi, najprije ovdje nije formirana građevinska čestica. Naime, ovdje ima preko deset čestica, to je trebalo objediniti, ne može biti jedna zgrada na dvije parcele."

"Uvidom u Geoportal Državne geodetske uprave vidljivo je da je objekt izgrađen na dvije parcele, što po zakonu ne bi bilo moguće. Prije ishođenja lokacijske i građevinske dozvole bilo bi potrebno objediniti parcele u jednu i tek onda, nakon što se ishodi akt građenja, graditi sam objekt", rekao je Goran Mazija, sudski vještak za građevinu.