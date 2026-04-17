Pijani vozač (55) u Splitu zaustavljen za volanom: Imao preko dva promila alkohola

Policijski službenici Postaje prometne policije Split su 15. travnja 2026. godine u 22:25 sati u Splitu zaustavili 55-godišnjeg vozača koji je upravljao vozilom.

Provedenim alkotestiranjem utvrđeno je da je vozio pod utjecajem alkohola od 2,35 g/kg u organizmu, nakon čega je odmah uhićen te priveden nadležnom sudu.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Riječ je o višestrukom počinitelju prometnih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, koji je do sada već tri puta pravomoćno kažnjen zbog upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola.

Policija je predložila sudu da mu odredi zadržavanje u trajanju od 15 dana, izrekne kaznu zatvora od 60 dana, zabranu upravljanja motornim vozilima svih kategorija u trajanju od 24 mjeseca te trajno oduzimanje vozila kojim je upravljao.

Sud mu je odredio zadržavanje u zatvoru u trajanju od devet dana, nakon čega je predan u zatvor, dok će konačna odluka o kazni za počinjeni prekršaj biti donesena naknadno.