"Dvije velike stvari pošle su po zlu i sve pretvorile u komediju s elementima tragedije": Priča o vrtnoj naranči

Silno sam željela imati stablo naranče u vrtu. Baš da bude ono “fokusno” stablo, centralna diva mog malog zelenog svijeta, drvo oko kojeg će se sve vrtjeti i kojem će se svaki pogled prirodno prikloniti. Ne zato što obožavam naranče — naprotiv — nego zato što volim gledati njihove plodove na granama. Te žute balote, ta mala, predivna vrtna sunca, nešto su što mogu promatrati satima. S verande, naravno, s kavom u ruci i mirom u duši.

Istina je da u sredini vrta zapravo stoji jedan veliki kumquat, biljka koju obožava jesti samo On, dok ja taj njegov vrtni dragulj promatram isključivo kao čin vlastitog altruizma. Ali budimo realni: tko normalan može satima buljiti u plodove veličine prepeličjeg jajeta? Zato sam željela naranču. Jednu jedinu. Kraljicu.

Kupila sam je kad je već imala pristojne godine, posadila je i čekala da cvjeta, da raste, da rodi. Sve sam joj pružila — hranu, vodu, pažnju, maženje — i napokon su se pojavili i cvjetovi i plodovi. No, kao i u svakoj vrtnoj bajci, dvije velike stvari pošle su po zlu i sve pretvorile u komediju s elementima tragedije.

Bitka sa skakavcima

Prva nevolja bili su skakavci. Svaki, ali baš svaki novi listić na vrhu oglodali bi do kraja. Možda mislite da ih je milijun, da skaču svuda kao zelene i smeđe aždaje — ali ne. Dva do tri, najviše. Ali toliko bezobrazni da bi i taj broj mogao biti zakonski kažnjiv.

I kako onda da moje “fokusno stablo” postane išta fokusno kad su se skakavci fokusirali baš na njega? Svaki izlazak u vrt pretvorio se u izviđanje borbene zone, svaki novi list u povod za paniku. Od planirane idile na verandi — kava, kolačić, noge na stolici i pogled na savršenu naranču — ostala je samo borba živaca i nekoliko šupljikavih listova koji izgledaju kao da su preživjeli frontu.

U tom trenutku postalo mi je jasno da vrt nije samo prostor mira nego i poprište sitnih ratova koje nitko ne prijavljuje, ali ih svi vrtlari vode.

Njegovo nestrpljenje kao drugi oblik štetočine

Njegovo nestrpljenje kao drugi oblik štetočine Drugi problem bio je — On. Čim se pojavila prva skromna, jedva vidljiva žuta mrljica na mojoj naranči, On je počeo s pitanjem koje će me pratiti kao mantra:

„Kad se mogu počet brati naranče?“

Svaki dan isto pitanje. Svaki. Dan. Prije ručka. Prije večere. Usput. Opušteno. Kao da će odgovor magično promijeniti boju plodova. Sve vrijeme ignorira svoj raskošni kumquat koji doslovno vrišti da ga se pojede, ali ne. Fokus je samo na mojoj naranči.

Trpjela sam to dugo. Predugo. Dok mi se frustracija nije napuhala kao balon, pa sam konačno rekla:

„Nikako.“

On se zabezeknuo. „Kako nikako?“

„Eto tako. Nikako.“

„Nešto s njima nije u redu?“

„S njima je sve u redu.“

„Onda s tobom nešto nije u redu?!“

Naravno da jest. To su naranče za gledanje. Za moje gledanje. Njegove oči i želudac imaju svoj kumquat, i neka se tamo realiziraju koliko žele.

Kada stablo postane kamen spoticanja

I tako, umjesto silne radosti, naranča je postala kamen spoticanja. Svađam se sa skakavcima, svađam se s Njim, i iskreno — mislim da ću tu svoju naranču prepustiti skakavcima da je dokrajče, a ja ću početi razmišljati o novom, ovaj put zajedničkom fokusnom stablu u našem vrtu.

Fusnota jedne opsjednute vrtlarice: Naranča, ta moja posebna diva, porijeklom je iz jugoistočne Azije, odakle je stoljećima putovala prema Mediteranu i ovim našim toplim podnebljima. Voli sunce, zavjetrinu i nježnu ruku, ali ne podnosi ni skakavce, ni nestrpljive ljude. Najbolje uspijeva u dobro dreniranu tlu, uz redovito zalijevanje i malo ljubavi. A, ako je suditi po mojoj, dobro bi joj došla i zabrana pristupa svima koji pitaju:

„Je l’ već?“