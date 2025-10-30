"Kliknula sam ‘osnuj grupu’ i posadila zajednicu od 17.000 ljudi": Doznajte sve o cvijeću koje podnosi višemjesečno zanemarivanje

Prije deset godina, u jednom sasvim običnom trenutku (i s totalno nevinim neznanjem), 9. 10. 2015. kliknula sam na „osnuj novu Fb-grupu“ i nazvala je „Sukulenti i kamenjarke“. Nisam imala pojma o tome što radim ni s biljkama, ni s Facebookom, ni s grupama. Sve što sam znala bilo je da me ti čudni, debeljuškasti i šareni listići neobjašnjivo vesele te da su navodno skromnih zahtjeva, što je meni, koja volim putovanja, bilo jako bitno, jer je to značilo da danima mogu i bez mene.

Početak s idejom ljubavi i dobrih vibracija

Želeći o takvom cvijeću što prije i što više toga naučiti, priključila sam se nekim cvjetoljubivim Fb-grupama, ali sam u njima doživjela ne baš ljupku i ljubaznu komunikaciju. Prema meni su se, kao prema početnici, postavili podosta „s visoka“. Ti su stručnjaci očito imali samo sluha za potrebe cvijeća, ali skoro nikakva za potrebe zaljubljenika u cvijeće. U mojoj će grupi, vjerovala sam, zaživjeti sustav vrijednosti koji će uključivati i jedne i druge. Kraljevat će ljubav i dobre vibracije, neovisno o znanju, iskustvu, statusu, bilo čemu. Zato sam je i pokrenula.

Danas, deset godina poslije, ta grupa broji preko 17.000 članova, a ja se još uvijek pitam: je li normalno da me veseli kad mi listić pusti korijen? I je li i dalje „početnički“ kad zalijem sukulent pa me danima grize savjest?

Deset godina bez pompe, ali s puno ljubavi

Naših deset godina nedavno smo proslavili bez velike pompe, baš kako i dolikuje biljkama koje ni same ne traže mnogo pažnje. Puno svjetla, malo ili nimalo vode, puno ljubavi – i to je to. A i mi smo nekako takvi. Grupa je postala mjesto okupljanja svih nas koji volimo sukulentno cvijeće, koje podnosi čak i zanemarivanje, za koje je nevažno je li i kada cvjeta, jer to naše cvijeće „cvjeta“ nevjerojatnom promjenom boje svoga lišća tijekom godine. U tome je njegova ljepota.

Ovdje, u našoj Fb-grupi, ne moraš se praviti stručnjak. Nema stroge botanike, nema latinskih ispitivanja, makar nam je drago znati i latinski naziv, a nema ni natjecanja čiji je sukulent najdeblji ili najraskošniji, samo divljenje. Nema ni presinga – ako ti biljka uvene, pobjegne, istrune ili se pretvori u čudnu amebu, jednostavno pitaš ekipu što sad. A ekipa uvijek odgovori. Jer to je ono najbolje kod naše grupe – ljudi.

Pravila koja čuvaju toplinu riječi

Od prvog dana inzistiram na jednoj stvari – komunikacija isključivo riječima. Stickersi? Emotikoni koji plešu i skakuću? Ma ne, hvala. Kod nas se njeguje ono starinsko, topla, smislena, ljudska riječ. Jer ako već razgovaramo o biljkama koje sporo rastu, možemo i mi usporiti, zastati i reći nešto lijepo. Ili pitati. Ili podijeliti priču. U poruci. Riječima.

Njegujemo, podržavamo i veselimo se svakoj dobroj prezentaciji i fotografiji, a najbolje fotke završe na naslovnici ili u albumima. Njegujemo i NEmoranje. Grupa nije obaveza, nije kalendar ni podsjetnik. Ovdje dolaziš kad želiš, kad imaš volje i vremena, kad ti treba zraka i boje u danu. Ovo je naša mala oaza – bez prozivanja, bez pritiska da lajkaš, komentiraš ili budeš aktivan. Aktivnost ovdje nije broj objava, nego osjećaj da pripadaš mjestu gdje te nitko ne gnjavi, ni ljudi, ni biljke.

Znanje, podrška i zajedništvo

Imamo i albume prepune sukulentne ljepote, korisnih savjeta i iskustvenih znanja – o zalijevanju, o supstratima, o problemima, o uređenju okućnica, o zimovanju, o izradi cel-bet pitara, o različitim rodovima, a ima ih puno i svi imaju svoje prohtjeve i potrebe. Sve su to složili bivši i sadašnji administratori i sve to ostaje tu i kad mene ne bude. A najvrjednije što imamo jest međusobna podrška.

Biljke se dijele, reznice putuju poštom, poznanstva cvjetaju. I sve to nevjerojatnom lakoćom. Kao da je svima jasno: ovdje se ne dolazi po ocjenu, nego po nadahnuće, osmijeh i možda poneku novu biljku koja će te gledati s prozora.

Ljudi važniji od biljaka

Ja jesam osnovala grupu kao neznalica, ali zahvaljujući grupi danas znam više nego što sam ikad mislila da ću znati o biljkama koje izgledaju kao „alieni“, ali se ponašaju kao kućni ljubimci. Nekad tvrdoglave, nekad osjetljive, uvijek posebne – baš kao i mi.

Hvala svakome tko je kliknuo na „pridruži se“, svima koji dijele znanje, slike, pa i pogreške i šale. I svima koji su uzgajali strpljenje zajedno sa sukulentima. Ako ništa drugo, svi smo naučili jedno – nije svaka biljka za svakoga, ali svaki čovjek u ovoj grupi nađe nekoga tko razumije njegovu biljnu borbu.

Tehnologija je danas jako bitna, zapravo nužna. A isto bi tako trebao ostati bitan i nužan i ljudski kontakt, druženje. Jako sam sretna da se u mojoj grupi upravo to događa – da čovjek nađe čovjeka, pa mnogo puta sukulenti padnu u drugi plan, kao što se to događa i meni s mojim admin-timom, mojim „sestrama“ – Đulijana, Sandra, Vedrana, Bogdanka, Jelena i najmlađa Renata.

Snaga zajedništva i poruka za kraj

Veoma smo ponosni, svi mi u grupi, ne samo zbog brojke i trajanja, nego zbog energije koju nosimo – tople, podržavajuće i neopterećene.

Evo za kraj toplih riječi jedne naše članice, Mire Majhut, koja je u nekoliko rečenica sažela odgovor na pitanje zašto je tu:

„Volim ovu grupu zato što je najbolja. Idem u grupu kad sam tužna, kad sam vesela, kad mi je dosadno, kad imam vremena, a bogme i kad nemam vremena (samo da malo škicnem). Obožavam pravila bez „stickersa“. Uglavnom, imam dojam da pola ljudi poznajem, a nikad se vidjeli nismo. A tek sukulenti, savjeti, albumi… ma sve 5.“

Ovako kaže jedna naša vrlo aktivna članica, Dražena: „Grupa je po mojoj mjeri, a da sam je sama osmišljavala, ne bih je znala ovako dobro osmisliti.“

Završimo pak s riječima naše bivše administratorice Lide Maras, koju smo od milja zvali doktoricom od aeoniuma: „Čast mi je što sam u ovoj grupi od samog početka i što sam sudjelovala u njenom stvaranju…“

U ovom našem užurbanom, da ne kažem, munjevitom virtualnom svijetu, mnoge se cvjetne grupe brzo otvaraju i još brže zatvaraju. Zato sam presretna što mi tomu odolijevamo i što smo grupa bez stresa i bez moranja. Valjda zato i trajemo. Samo ljubav i ljepota.

Poruka za sve članove

Moja poruka svima nama u grupi nalazi se u pjesmi naše Ankice Aladić:

„Ostanite, drage dame (i gospodo), uvijek takve,

cijenite prijateljstvo, bez varke.

Volite sukulente i cvijeće sve,

imajte radost i ljubav, za još mnoge rođendane!“