Close Menu

Dugopolje dobilo 8,5 milijuna eura: Dio sredstava ide za dovršetak prvog dijela bazena u SC-u "Hrvatskih vitezova"

"Sportsko srce Urbane aglomeracije Split"
Perica Bosančić

Načelnik Općine Dugopolje Perica Bosančić objavio je kako je danas ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš Žigman uručila Odluku o financiranju vrijednu 8,5 milijuna eura za projekt "Sportsko srce Urbane aglomeracije Split".

Šuta: "Pročistač na Jadru ključan za sigurnu vodoopskrbu Splita i okolice"

Kako je naveo Bosančić, riječ je o projektu koji će se realizirati na području općina Dugopolje, Podstrana i Muć te gradova Kaštela i Solin.

FOTO Plenković je u Splitu, traje sastanak u Banovini

Posebno je istaknuo da je u sklopu projekta za Dugopolje predviđeno oko 3 milijuna eura bespovratnih sredstava za dovršetak prvog dijela bazena u Sportskom centru "Hrvatskih vitezova".

"Uskoro raspisujemo javnu nabavu i krećemo s radovima", poručio je Bosančić.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
2
Mad
0