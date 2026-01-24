Dugopolje dobilo 8,5 milijuna eura: Dio sredstava ide za dovršetak prvog dijela bazena u SC-u "Hrvatskih vitezova"

Načelnik Općine Dugopolje Perica Bosančić objavio je kako je danas ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš Žigman uručila Odluku o financiranju vrijednu 8,5 milijuna eura za projekt "Sportsko srce Urbane aglomeracije Split".

Kako je naveo Bosančić, riječ je o projektu koji će se realizirati na području općina Dugopolje, Podstrana i Muć te gradova Kaštela i Solin.

Posebno je istaknuo da je u sklopu projekta za Dugopolje predviđeno oko 3 milijuna eura bespovratnih sredstava za dovršetak prvog dijela bazena u Sportskom centru "Hrvatskih vitezova".

"Uskoro raspisujemo javnu nabavu i krećemo s radovima", poručio je Bosančić.