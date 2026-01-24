FOTO Plenković je u Splitu, traje sastanak u Banovini

Predsjednik Vlade Andrej Plenković boravi u u Splitsko-dalmatinskoj županiji, gdje sudjeluje u nizu službenih aktivnosti u Solinu i Splitu.

Premijer je jutros u 9.30 sati u Solinu, na prostoru bivšeg tupinoloma Majdan, sudjelovao na svečanosti otvorenja radova na izgradnji uređaja za kondicioniranje pitke vode s izvora rijeke Jadro.

U Splitu trenutačno traje sastanak predsjednika Vlade sa županom Splitsko-dalmatinske županije Blaženkom Bobanom i gradonačelnikom Splita Tomislavom Šutom, koji se održava u Banovini.

U 11.15 sati Plenković će sudjelovati na svečanosti uručenja i potpisivanja niza ugovora i sporazuma iz nadležnosti više ministarstava, među kojima su Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije te Ministarstvo turizma i sporta.

Uz predsjednika Vlade su potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš Žigman, ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković, ministar turizma i sporta Tonči Glavina te ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs.