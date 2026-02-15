Drama podno Velebita: Vjetar razvalio auto, ljudi u borbi s orkanskom burom

Olujna, mjestimice i orkanska bura podno Velebita danas stvara ozbiljne probleme u prometu, a snaga vjetra najbolje se vidi na fotografijama s terena. U jednom od incidenata bura je doslovno prebacila haubu automobila preko šoferšajbe, što zorno pokazuje koliko su udari vjetra snažni i opasni.

Prema riječima čitatelja koji nam je poslao fotografije, u vozilu su bili strani radnici koji su, nakon što je hauba podignuta i zalijepljena za vjetrobran, ostali unutar automobila i rukom je pridržavali dok im ne stigne pomoć.

“Pitao sam ih treba li im pomoć, no oni su mi na ‘tečnom’ njemačkom rekli da ne treba, da im dolazi prijatelj”, ispričao nam je čitatelj.

Zbog olujne i orkanske bure zatvorena je dionica autoceste između čvorova Sveti Rok i Posedarje, a promet se preusmjerava državnim cestama preko Zatona Obrovačkog i Gračaca. Zatvoren je i most Maslenica. Kolnici su mokri i skliski, mjestimice ima magle, dok u Lici pada snijeg.

Na snazi su zabrane prometa za pojedine skupine vozila, a vozačima se savjetuje krajnji oprez i prilagodba vožnje iznimno teškim vremenskim uvjetima.