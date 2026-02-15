VIDEO Dalmacija pod vodom: Mještani u strahu od novih oborina

U nedjelju će prevladavati promjenjivo i ujutro pretežno oblačno vrijeme, mjestimice uz slabu kišu. Oborine će tijekom dana postupno prestajati, a poslijepodne se očekuje djelomično razvedravanje. Kiša će se najdulje zadržati na krajnjem jugu Dalmacije.

U jutarnjim satima puhati će jaka bura s olujnim udarima, a podno Velebita moguće su i orkanske brzine, što bi moglo uzrokovati poteškoće u prometu. Tijekom dana bura će slabjeti te na moru okretati na tramontanu.

Najviša dnevna temperatura zraka kretat će se uglavnom između 8 i 14 °C, dok će navečer ponovno zahladnjeti.

U Rogotinu je teško zbog prodora vode. Pogledajte ovo.

STANJE NA CESTAMA

Kolnici su mokri ili vlažni i skliski. Ponegdje ima magle. U Lici pada snijeg. Zbog zimskih uvjeta, zabrane su prometa za pojedine skupine vozila. Mogući su odroni. U priobalju puše olujna bura i vozi se uz zabrane i ograničenja za pojedine skupine vozila (opširnije u izvješću). Na cestama gdje su u tijeku radovi mogući su zastoji i vožnja u koloni. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.

Zbog olujnog vjetra za sve skupine vozila zatvorena je dionica između čvorova Sveti Rok i Posedarje (obilazak za ostale skupine vozila je državnim cestama preko Zatona Obrovačkog i Gračaca)

POMORSKI PROMET

Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su:

trajektna linija: Prizna-Žigljen, Mišnjak-Stinica, Sumartin-Makarska;

brodske linije: Zadar-Preko, Vodice-Prvić Šepurine-Zlarin-Šibenik;

katamaranske linije: Pula-Zadar-Pula, Novalja-Rab-Rijeka, Šibenik-Žirje-Kaprije, Zadar - Molat - Brgulje - Zapuntel - Ist.

Izmjene u redu plovidbe:

trajekt na liniji 832 Prapratno-Sobra isploviti će iz Sobre u 11:25 umjesto u 10:00 za luku Prapratno zbog loših vremenskih uvjeta

zbog loših vremenskih prilika dana 15.02.2026. (nedjelja) brodar uvodi raniji povratak M/B Sveti Salvestar na državnoj liniji br. 612 s polaskom u 09:30h iz uvale Porat > Luka Komiža

brodska linija 807 Dubrovnik-Koločep-Lopud-Suđurađ s polaskom iz Suđurđa u 07:30 otkazana, linija će se uspostaviti u 09:30 s polaskom iz Dubrovnika

brzobrodska linija 9403 Zadar-Molat-Brgulje-Zapuntel-Ist(Široka) s polaskom iz luke Zadar u 08:00 sati bez pristajanja u luku Zapuntel

dok traje zamjena broda na brodskoj liniji 406 Zadar-Sali-Zaglav-Zadar, brzi brod Antonija će voziti prema prilagođenom redu plovidbe, s polaskom iz Zadra u 10:50, umjesto u 10:30