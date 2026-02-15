"Otvori, Marija, vrata...": Eto nam bure koju su svi jedva dočekali, sutra dio Dalmacije možda vidi susnježicu

Oblaci, kiša, jugo, valovi, plima, izostanak zimskih temperatura. To su pojmovi koje ste mogli slušati i gledati u meteorološkim izvješćima posljednjih tjedana. Da su pale velike količine kiše, već je poznato. Upravo je izostanak pravih zimskih kontinentalnih anticiklona nad Europom “osigurao” živ promet ciklona s Atlantika prema Europi. Čestim i obilnim kišama nije pogođen samo naš dio Starog kontinenta. Još je gore na zapadu, primjerice Španjolska i Francuske bilježe velike poplave i trpe veliku štetu zbog opisanog scenarija.

Možda baš zbog toga, mnoge će obradovati to da će danas barem prolazno vremenskom scenom nad Jadranom prevladati bura. Ona će biti jača u prvom nego u drugom dijelu dana, ali za razliku od prethodnog razdoblja, bure i tramontane će barem povremeno biti u nadolazećem tjednu, a zbog toga će sunčani i suhi dani biti umjereno češći.

U nedjelju će oblačnije biti ujutro, kada još može biti malo kiše, potom će oborine prestati, a popodne se i djelomično razvedriti. Kiša će posljednje prestati na jugu Dalmacije. Ujutro će puhati jaka bura olujnim udarima, a podno Velebita orkanskim. Bura će podno Velebita raditi probleme u prometu. U drugom dijelu dana bura će slabiti i na moru okretati na tramontanu. Najviše dnevne temperature većinom od 8 do 14°C, navečer hladnije.

U noći na ponedjeljak bura će prestati, na moru će tijekom dana zapuhati umjereno do pojačano jugo. Navečer na sjevernom i srednjom dijelu Jadrana ponovno bura, a na otvorenom moru tramontana. Prijepodne će biti stabilno, u drugom dijelu dana naoblačenje uz kišu, moguća je i grmljavina. Prema kraju dana snježna granica će se spuštati, a susnježica je navečer moguća i u nižim dijelovima Dalmatinske zagore. Jutro hladnije. Najviše dnevne temperature većinom od 6 do 12°C, navečer hladnije.

U utorak još u noći oblačno uz malo kiše, u Dalmatinskoj zagori kiše i snijega, a danju će nastupiti djelomično razvedravanje. Puhat će umjerena do jaka tramontana s olujnim udarima. Temperature zraka bez veće promjene u odnosu na ponedjeljak.

Prognozu vremena za novi tjedan čitajte na Dalmaciji Danas u ponedjeljak.