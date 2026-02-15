FOTO Bura nemilosrdno šiba, pogledajte prizore

U nedjelju će prevladavati promjenjivo vrijeme. Ujutro će biti pretežno oblačno, mjestimice uz slabu kišu, koja će tijekom dana postupno prestajati. Poslijepodne se očekuje djelomično razvedravanje, dok će se oborine najdulje zadržati na krajnjem jugu Dalmacije.

U jutarnjim satima puhat će jaka do olujna bura, a podno Velebita bilježe se orkanski udari vjetra koji stvaraju ozbiljne poteškoće u prometu. Donosimo fotografije snažne bure koja na tom području stvara iznimno teške uvjete za vožnju.

Zbog olujnog vjetra za sav promet zatvorena je dionica autoceste između čvorova Sveti Rok i Posedarje, a obilazak je državnim cestama preko Zatona Obrovačkog i Gračaca. Zatvoren je i most Maslenica.

Kolnici su mokri i skliski, ponegdje ima magle, a u Lici pada snijeg. Na snazi su zabrane prometa za pojedine skupine vozila, dok su u priobalju uvedena dodatna ograničenja zbog bure. Mogući su i odroni, a na dionicama gdje traju radovi očekuju se zastoji i vožnja u koloni.

Vozačima se savjetuje maksimalan oprez te prilagodba brzine i načina vožnje uvjetima na cestama. Najviša dnevna temperatura kretat će se između 8 i 14 °C, uz novo zahlađenje u večernjim satima.