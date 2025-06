Digla se prašina, mnogi Splićani su bijesni. Grad će izdvojiti 300.000 eura za otvaranje Žnjana. Zvuči mnogo, ali pogledajte iznose koje je Split dosad plaćao za iste ili slične događaje...

Digla se prašina nakon što je otkriven podatak da će se na samu manifestaciju otvorenja Žnjanskog platoa potrošiti 300.000 eura. Mnogi građani zgražaju se i tvrde da se za taj novac moglo učiniti nešto drugo, a kritičan na taj podatak bio je i gradonačelnik Grada Splita Tomislav Šuta, koji je odgovornost — kada smo ga prije nekoliko dana zamolili za komentar — prebacio na svog prethodnika Ivicu Puljka.

Proslava bez Puljka

"Cijeli program otvorenja koštat će oko 300.000 eura. Ta je suma već zadana i ugovorena, a sveukupno će se financirati europskim bespovratnim sredstvima, dok će dio financirati Grad Split. To je dio koji je Grad Split preuzeo na sebe kroz partnerstvo i obvezao se da će ga pokriti. Osobno bih izdvojio manje sredstava, ali to je ono što sam zatekao i to ću ispoštovati", kazao je gradonačelnik Šuta, pri tom se referirajući na iznos koji je ranije ugovoren od strane gradskih službi. Naravno, dio odgovornosti — ako tako možemo reći — snosi i Ivica Puljak, bivši gradonačelnik Grada Splita, koji je odlučio da ipak neće prisustvovati svečanosti otvorenja jednog od najvećih projekata u novijoj splitskoj povijesti.

"Neću doći na otvaranje Žnjana, ne mogu stajati uz ljude koji su napravili sve da se ne otvori", između ostalog je rekao Puljak.

No, vratimo se na trenutno najvruću temu u podmarjanskom gradu. 300.000 eura za otvorenje Žnjana i cijelu manifestaciju koja će trajati svega nekoliko sati. Javnost je predlagala druge voditelje, jednostavniji program koji bi bio simpatičniji Splićankama i Splićanima. Svakojake ideje vadile su se iz rukava — ali tek nakon što su Splićani čuli koliki je iznos. Bilo kako bilo, ništa se više ne može promijeniti; program ostaje isti, a cijena također.

300.000 eura potrošilo se na manifestaciju otvorenja Žnjana

Ipak, malo smo zaronili u prošlost i istražili što je Grad Split financirao proteklih godina, a za mišljenje o cijelom iznosu i organizaciji upitali smo Antoniju Eremut Erceg, pročelnicu Službe za razvoj Grada Splita.

Eremut Erceg kazala je za Dalmaciju Danas da je sve provedeno transparentno, u skladu sa zakonskim procedurama. "Proveli smo postupke javne i jednostavne nabave za organizaciju manifestacije otvorenja Žnjana. Za pojedinačne umjetnike i sve ostalo što je uključeno u organizaciju otvorenja, ne provode se postupci javne nabave, već se sklapa više ugovora o autorskom djelu s obzirom na prirodu ugovora i iznose", rekla je.

Grad Split je definirao program otvorenja Žnjanskog platoa u suradnji s tvrtkom Žnjan i proveo postupak javne nabave za produkciju i logistiku, dok se ostatak odnosi na autorske honorare — pjevače, redateljski tim i slično.

"To se ne bira kroz javnu nabavu, riječ je o pojedinačnim iznosima koji su zapravo vrlo niski i ne podliježu izravnom pregovaračkom postupku u kontekstu javne nabave", dodala je. Usporedbe radi, istražili smo koliko je Grad Split platio koncert Dubioze Kolektiv na splitskoj Rivi za doček Nove 2025. godine. Taj je koncert koštao oko 105 tisuća eura za honorare i 70-ak tisuća eura produkcije — dakle, to je bila cijena samo jednog koncerta.

"Sve što je vezano uz organizaciju programa otvorenja spada u tih 300.000 eura: osiguranje, logistika i slično. I sve je s PDV-om", istaknula je.

Puno ili realno, pitanje je sada...

Vrijedi napomenuti da Grad Split za promociju festivala Ultra Europe — koji je privatni projekt — izdvaja oko 250.000 eura. Zanimljivo je i to da je koncert škotskog sastava Simple Minds na Žnjanu 2018. godine Grad i Turističku zajednicu koštao oko 1,8 milijuna kuna (oko 238.900 eura).

"Teško je od nekoga tražiti da volontira. U projekt je uključeno oko 300 ljudi, uglavnom iz Splita: od studenata do glumaca, svirača i glazbenika. Svi su dobili male honorare. Žnjan je velik, ima puno točaka, pa kad se sve zbroji, riječ je o velikom broju ljudi, a većina sredstava ostala je u Splitu. Nismo angažirali nijedan strani bend. Sve je otišlo u kreativni sektor — na studente, umjetnike, na ljude koji žive u Splitu. Ovo im je neka vrsta podrške, kako bi pružili nešto svome gradu", zaključila je Antonija Eremut Erceg za Dalmaciju Danas.

U svakom slučaju, kad se pogledaju brojke koje je Split izdvajao za druge manifestacije — koje nisu bile od tolike važnosti za grad kao što je otvorenje Žnjana — stječe se dojam da 300.000 eura u današnje vrijeme možda i nije pretjeran iznos ako se želi organizirati iole ozbiljnija manifestacija. Ipak, svatko ima pravo na svoje mišljenje i može iznijeti kritike.

A nakon što ste glasovali, donosimo vam i cijeli program otvaranja Žnjana...

Program otvorenja počinje u 21.00 sat na Trgu kulture, gdje će publiku pozdraviti poznati voditeljski dvojac Tarik Filipović i Iva Šulentić. Nakon kratkog osvrta na sve punktove i aktivnosti koje očekuju posjetitelje, te emotivne najave glazbenog dijela programa uz podsjetnik na papin posjet Splitu, večer će započeti izvedbom "Amazing Grace" koju će izvesti djevojčica Lota Knežević. U 21.05 sati uslijedit će protokolarni govori visokih uzvanika, među kojima će se publici obratiti i gradonačelnik te predsjednik Vlade Republike Hrvatske. Svakom govorniku dodijeljene su tri minute, nakon čega slijedi zahvala govornicima i najava središnjeg dijela večeri – vođene ture kroz novouređeni Žnjan. Vođena tura, zamišljena kao živa koreografija prostora, počinje u 21.13 sati. Posjetitelji će se kretati u skupinama uz voditelje, umjetnike, glazbenike i statiste. Na svim sportskim terenima odvijat će se različite aktivnosti, a svaki punkt imat će vlastiti tematski identitet, domaćina i umjetnički program. Šetnja će se prenositi uživo na velikom ekranu, a posjetitelji će uz trasu moći preuzeti posebno tiskane "Žnjanske novine". Program se zatim nastavlja u 21.18 sati na Trgu 14 palmi i Vodenom trgu, gdje publiku očekuju plesne instalacije (izlog br. 16 – 3 plesačice), glazbeni nastupi kvarteta Fascination (između ostalog "Daleka obala" i "Daleko me biser mora"), izvedbe inspirirane Venerom iz vala (7 plesačica kod fontane) te nastupi na skulpturama i izlogu br. 15, gdje će pet plesača izvesti latino show "More muving". Od 21.35 do 21.40 sati program se seli na Topografski trg. Tamo će voditelj Mihael Elijaš pozdraviti publiku, a nastupit će Promaya bend s glazbenim programom "Sax on the beach", dok će u izlogu br. 14 biti izvedena plesna instalacija "Hip hop u hladu", popraćena video instalacijama. Paralelno s programom, glazbenu kulisu osigurava Klapa Klapa, koja prati povorku s plaže perkusijama. Vidikovac će od 21.45 do 21.55 sati postati nova postaja, gdje će Ivana Gudelj i Petra Krolo predstaviti sljedeći segment. Klapa Luše i prijatelji izvest će glazbeni broj "Pivanje za plivanje", nakon čega slijedi impresivan show s 200 dronova koji će na nebu oblikovati simbole EU, Hrvatske, zvonika Svetog Dujma i druge prepoznatljive vizure. Glazbu će potom preuzeti Limena glazba Žrnovnica, predvodeći povorku prema sljedećoj lokaciji. U 22.00 sati na malonogometnom igralištu voditelji Zdravko Vukelić i Lovro Kondža predstavit će nove sportske sadržaje Žnjana na zabavan i duhovit način, nakon čega slijedi baletna koreografija u izvedbi djece pod vodstvom Remusa Dimachea. Od 22.07 sati program se seli na parkiralište, gdje će akrobatska skupina The Sonics izvesti spektakularnu predstavu "Ruža vjetrova". Parkiralište će biti posebno osvijetljeno, uz prateću glazbu i svjetlosne efekte. Nakon završetka akrobatske točke, u 22.19 sati slijedi vatromet koji će obilježiti prijelaz na završnu fazu večeri. Uz vođenje voditelja, uzvanici će se uputiti prema Amfiteatru. U 22.24 sati svi voditelji izlaze na pozornicu Amfiteatra. Uslijedit će zahvala poimence svim sudionicima večeri, zajedničko fotografiranje te najava nastupa splitskog benda TBF, koji će izvesti pet pjesama nakon uvodnog jingla posvećenog Žnjanu. Glazbena čarolija nastavlja se od 22.45 do 00.35 sati uz koncert Ante Gele i njegova orkestra. Koncert će trajati 110 minuta, a paralelno će se na Trgu kulture odvijati DJ program. Prvi blok koncerta uključuje nastupe Zorice Kondže ("Tako lako", "Zar je voljeti grijeh"), Alena Nižetića ("Ispod sunca zlatnoga", "Dalmacijo"), Albine ("Virujen u te", "Što učinila si ti od života mog") te Đorđa Peruzovića ("Ponoćno sunce", "Di si bija kad je grmilo"). Drugi blok programa, koji će najaviti Iva Šulentić, Lovre Kondža i Zdravko Vukelić, uključuje deset pjesama koje će izvesti Goran Karan ("Lipa si, lipa", "Kuća naše pisme") te Tajči s hitovima "Skitnica" i "Kokolo". Svečano otvorenje novouređenog Žnjanskog platoa najavljeno je kao vrhunac ljeta u Splitu – večer koja spaja umjetnost, glazbu, sport i zajedništvo, uz više od 200 sudionika, brojnu publiku i snažnu poruku obnove i nove urbane budućnosti Žnjana.

