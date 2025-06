Spektakularno otvorenje novouređenog Žnjanskog platoa! Glazba, umjetnost i više od 200 izvođača u nezaboravnoj večeri. Donosimo sve detalje svečanosti

Na Vidikovcu Žnjanskog platoa u utorak, 17. lipnja 2025. godine, održana je konferencija za medije na kojoj su predstavljeni svi detalji dugo očekivanog svečanog otvorenja novouređenog Žnjana, koje će se održati u subotu, 21. lipnja. Riječ je o velikom kulturno-zabavnom događaju kojim će Split proslaviti novu fazu razvoja jednog od svojih najvažnijih javnih prostora.

Program otvorenja počinje u 21.00 sat na Trgu kulture, gdje će publiku pozdraviti poznati voditeljski dvojac Tarik Filipović i Iva Šulentić. Nakon kratkog osvrta na sve punktove i aktivnosti koje očekuju posjetitelje, te emotivne najave glazbenog dijela programa uz podsjetnik na papin posjet Splitu, večer će započeti izvedbom "Amazing Grace" koju će izvesti djevojčica Lota Knežević.

U 21.05 sati uslijedit će protokolarni govori visokih uzvanika, među kojima će se publici obratiti i gradonačelnik te predsjednik Vlade Republike Hrvatske. Svakom govorniku dodijeljene su tri minute, nakon čega slijedi zahvala govornicima i najava središnjeg dijela večeri – vođene ture kroz novouređeni Žnjan.

Vođena tura, zamišljena kao živa koreografija prostora, počinje u 21.13 sati. Posjetitelji će se kretati u skupinama uz voditelje, umjetnike, glazbenike i statiste. Na svim sportskim terenima odvijat će se različite aktivnosti, a svaki punkt imat će vlastiti tematski identitet, domaćina i umjetnički program. Šetnja će se prenositi uživo na velikom ekranu, a posjetitelji će uz trasu moći preuzeti posebno tiskane "Žnjanske novine".

Program se zatim nastavlja u 21.18 sati na Trgu 14 palmi i Vodenom trgu, gdje publiku očekuju plesne instalacije (izlog br. 16 – 3 plesačice), glazbeni nastupi kvarteta Fascination (između ostalog "Daleka obala" i "Daleko me biser mora"), izvedbe inspirirane Venerom iz vala (7 plesačica kod fontane) te nastupi na skulpturama i izlogu br. 15, gdje će pet plesača izvesti latino show "More muving".

Od 21.35 do 21.40 sati program se seli na Topografski trg. Tamo će voditelj Mihael Elijaš pozdraviti publiku, a nastupit će Promaya bend s glazbenim programom "Sax on the beach", dok će u izlogu br. 14 biti izvedena plesna instalacija "Hip hop u hladu", popraćena video instalacijama. Paralelno s programom, glazbenu kulisu osigurava Klapa Klapa, koja prati povorku s plaže perkusijama.

Vidikovac će od 21.45 do 21.55 sati postati nova postaja, gdje će Ivana Gudelj i Petra Krolo predstaviti sljedeći segment. Klapa Luše i prijatelji izvest će glazbeni broj "Pivanje za plivanje", nakon čega slijedi impresivan show s 200 dronova koji će na nebu oblikovati simbole EU, Hrvatske, zvonika Svetog Dujma i druge prepoznatljive vizure. Glazbu će potom preuzeti Limena glazba Žrnovnica, predvodeći povorku prema sljedećoj lokaciji.

U 22.00 sati na malonogometnom igralištu voditelji Zdravko Vukelić i Lovro Kondža predstavit će nove sportske sadržaje Žnjana na zabavan i duhovit način, nakon čega slijedi baletna koreografija u izvedbi djece pod vodstvom Remusa Dimachea.

Od 22.07 sati program se seli na parkiralište, gdje će akrobatska skupina The Sonics izvesti spektakularnu predstavu "Ruža vjetrova". Parkiralište će biti posebno osvijetljeno, uz prateću glazbu i svjetlosne efekte.

Nakon završetka akrobatske točke, u 22.19 sati slijedi vatromet koji će obilježiti prijelaz na završnu fazu večeri. Uz vođenje voditelja, uzvanici će se uputiti prema Amfiteatru.

U 22.24 sati svi voditelji izlaze na pozornicu Amfiteatra. Uslijedit će zahvala poimence svim sudionicima večeri, zajedničko fotografiranje te najava nastupa splitskog benda TBF, koji će izvesti pet pjesama nakon uvodnog jingla posvećenog Žnjanu.

Glazbena čarolija nastavlja se od 22.45 do 00.35 sati uz koncert Ante Gele i njegova orkestra. Koncert će trajati 110 minuta, a paralelno će se na Trgu kulture odvijati DJ program. Prvi blok koncerta uključuje nastupe Zorice Kondže ("Tako lako", "Zar je voljeti grijeh"), Alena Nižetića ("Ispod sunca zlatnoga", "Dalmacijo"), Albine ("Virujen u te", "Što učinila si ti od života mog") te Đorđa Peruzovića ("Ponoćno sunce", "Di si bija kad je grmilo").

Drugi blok programa, koji će najaviti Iva Šulentić, Lovre Kondža i Zdravko Vukelić, uključuje deset pjesama koje će izvesti Goran Karan ("Lipa si, lipa", "Kuća naše pisme") te Tajči s hitovima "Skitnica" i "Kokolo".

Svečano otvorenje novouređenog Žnjanskog platoa najavljeno je kao vrhunac ljeta u Splitu – večer koja spaja umjetnost, glazbu, sport i zajedništvo, uz više od 200 sudionika, brojnu publiku i snažnu poruku obnove i nove urbane budućnosti Žnjana.