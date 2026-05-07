Dvojica 20-godišnjaka u Dalmaciji 'pala' nakon krađe mopeda

U Policijskoj postaji Šibenik provedeno je kriminalističko istraživanje nad dvojicom 20-godišnjaka osumnjičenih za počinjenje dvaju kaznenih djela krađe.

Dovršenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da su osumnjičeni, s ciljem stjecanja protupravne imovinske koristi, dana 3./4. svibnja u Šibeniku otuđili dva mopeda, čime je počinjena ukupna materijalna šteta u iznosu od 3500 eura.

U sklopu istraživanja, na temelju naloga Županijskog suda u Šibeniku, jučer, 6. svibnja u Šibeniku, obavljena je pretraga garaže kojom se koriste osumnjičeni 20-godišnjaci, kojom prilikom su pronađeni otuđeni mopedi te razni plastični dijelovi motora.

Pronađeni i oduzeti predmeti kaznenih djela bit će vraćeni vlasnicima.

Nakon provedenog istraživanja osumnjičeni 20-godišnjaci predani su pritvorskom nadzorniku, a kaznena prijava dostavljena je nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.