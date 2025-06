Otvorenje Žnjana koštat će 300.000 eura. Šuta: "To sam zatekao, ja bih izdvojio manje"

U utorak, 17. lipnja 2025. godine, na Vidikovcu Žnjanskog platoa održana je konferencija za medije na kojoj su predstavljeni detalji svečanog otvorenja novouređenog Žnjana, planiranog za subotu, 21. lipnja.

Konferenciju su obilježile najave umjetničkog i sportskog programa, prometne regulacije, te protokolarnog dijela događanja, a okupljenim novinarima obratili su se ključni akteri projekta.

U narednim danima bit će otvoren parking"

Gradonačelnik Tomislav Šuta istaknuo je značaj projekta za grad Split: "Kao što je bilo i ranije najavljeno, 26. lipnja bit će otvorenje Žnjana. To je velika stvar za Grad Split i riječ je o velikom iskoraku za sve građanke i građane. Dobit ćemo novi prostor za druženje i niz sadržaja koje pruža plaža Žnjan. Dobit ćemo jednu zaokruženu priču koja je značajna i koja će se tako obilježiti."

Naglasio je i ulogu gradskih službi: "Veliki je trud gradskih službi uložen u realizaciju ovog projekta, kako prethodnih gradskih vlasti, tako i vlasti prije. U narednim danima bit će otvoren parking i on će početno biti besplatan. Ugostiteljski objekti još neće biti otvoreni, jer moraju dobiti uporabnu dozvolu."

Dodao je i važnost operativne suradnje: "Želim naglasiti da firma Žnjan d.o.o. obavljat će operativne poslove i tu očekujem maksimalni angažman. Suradnja s firmom Čistića nam je jako bitna. Hvala svim stručnim službama, projektantima i izvođačima. Drago mi je da se sve ovo privodi kraju."

Sve će koštati 300.000 eura

Pitali smo ga koliko će koštati cijeli program otvorenja Žnjanskog platoa u subotu. Šuta nam je rekao:

"Cijeli program otvorenja koštat će oko 300.000 eura. Ta je suma već zadana i ugovorena, a sveukupno će se financirati europskim bespovratnim sredstvima, dok će dio financirati Grad Split. To je dio koji je Grad Split preuzeo na sebe kroz partnerstvo i obvezao se da će ga pokriti. Osobno bih izdvojio manje sredstava, ali to je ono što sam zatekao i to ću ispoštovati", zaključio je gradonačelnik Šuta.