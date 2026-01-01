Čini se da je ovo trenutak kada je požar zahvatio švicarski bar, pogledajte video

Oko 40 ljudi poginulo je, a stotinjak je ozlijeđeno, većina teško, nakon eksplozije u prepunom baru tijekom novogodišnje zabave u luksuznom švicarskom skijalištu Crans-Montana. Među žrtvama su državljani više zemalja, a još se utvrđuje ima li među njima Hrvata, piše Index.
Nezapamćena tragedija u Švicarskoj: Smrtno stradalo preko 40 ljudi? Dogodila se eksplozija u baru
Požar je izbio u 1,30 u noći na četvrtak u baru Le Constellation u skijaškom resortu na jugozapadu Švicarske. Uzrok eksplozije ostaje nejasan, ali vlasti su rekle da se čini kako se radi o nesreći.
Ima li Hrvata među stradalima na skijalištu? Oglasilo se Ministarstvo vanjskih poslova
"Trenutno ovo smatramo požarom i ne razmatramo mogućnost da se radilo o napadu", rekla je tužiteljica Beatrice Pilloud na konferenciji za novinare, dodajući da je pokrenuta istraga.
Doček nove godine pretvoren u tragediju. Eksplozija u prepunom baru: Najmanje 10 mrtvih
Švicarski mediji objavili su snimku koja se počela širiti društvenim mrežama na kojoj je vidljivo kako gori strop u baru. Čini se da bi to mogao biti početak ovog strašnog požara.
VIDEO pogledajte ovdje.