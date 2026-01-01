Čini se da je ovo trenutak kada je požar zahvatio švicarski bar, pogledajte video

Oko 40 ljudi poginulo je, a stotinjak je ozlijeđeno, većina teško, nakon eksplozije u prepunom baru tijekom novogodišnje zabave u luksuznom švicarskom skijalištu Crans-Montana. Među žrtvama su državljani više zemalja, a još se utvrđuje ima li među njima Hrvata, piše Index.

Požar je izbio u 1,30 u noći na četvrtak u baru Le Constellation u skijaškom resortu na jugozapadu Švicarske. Uzrok eksplozije ostaje nejasan, ali vlasti su rekle da se čini kako se radi o nesreći.

"Trenutno ovo smatramo požarom i ne razmatramo mogućnost da se radilo o napadu", rekla je tužiteljica Beatrice Pilloud na konferenciji za novinare, dodajući da je pokrenuta istraga.

Švicarski mediji objavili su snimku koja se počela širiti društvenim mrežama na kojoj je vidljivo kako gori strop u baru. Čini se da bi to mogao biti početak ovog strašnog požara.

