Ima li Hrvata među stradalima na skijalištu? Oglasilo se Ministarstvo vanjskih poslova

Strašna tragedije pogodila je švicarsko skijalište Crans-Montana, gdje je sinoć u noćnom klubu poginulo više desetaka osoba, a ozlijeđeno ih je oko 100, mnogi od njih teže.

Objavljeno je da među žrtvama ima i stranih državljana, a iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova su za DNEVNIK.hr potvrdili da još nema informacija da među njima ima hrvatskih državljana.

"Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Bernu u kontaktu je s nadležnim švicarskim tijelima. Trenutačno još nemamo potvrđene informacije o mogućim stradalima u tragediji u švicarskom skijalištu Crans-Montana. Čim budemo imali više provjerenih informacija, pravodobno ćemo vas obavijestiti", poručilo je Ministarstvo.

I spoke by phone with my Swiss colleague @ignaziocassis to express my sincere condolences following the tragic events in Crans-Montana and to offer any assistance from Croatia. The @MFA_Croatia and our @CROEMBinCH remain in close contact with the Swiss authorities to determine… — Gordan Grlić Radman (@grlicradman) January 1, 2026

Na svoje se X profilu oglasio i ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman.

"Telefonski sam razgovarao sa svojim švicarskim kolegom Ignaziom Cassisom da bih izrazio iskrenu sućut nakon tragičnih događaja u Crans-Montani te ponudio svu pomoć Republike Hrvatske", napisao je.

"Ministarstvo i naše veleposlanstvo ostaju u bliskom kontaktu sa švicarskim vlastima da bi se utvrdilo ima li među žrtvama hrvatskih državljana. Javnost ćemo obavijestiti čim budu dostupne provjerene informacije", dodao je.