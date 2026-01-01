Doček nove godine pretvoren u tragediju. Eksplozija u prepunom baru: Najmanje 10 mrtvih

Nekoliko ljudi je poginulo, a ima i ozlijeđenih u eksploziji u baru u švicarskom skijalištu Crans-Montana, priopćila je policija.

Eksplozija se dogodila u 01:30 po lokalnom vremenu (00:30 GMT) u Constellation Baru, priopćila je policija za BBC.

Neprovjerene snimke koje kruže društvenim mrežama prikazuju požar u baru gdje se održavala proslava Nove godine.

Policija je priopćila da je uspostavljena telefonska linija za pomoć obiteljima pogođenih.

🇨🇭🔥🎉 ALERTE INFO - Une explosion a déclenché un incendie dans un bar de Crans-Montana (VS) lors des festivités du Nouvel An, faisant plusieurs morts et blessés graves. (Blick) pic.twitter.com/GKiGZfTETs — SuisseAlert (@SuisseAlert) January 1, 2026

Crans-Montana je luksuzno skijalište smješteno u srcu Švicarskih Alpa, otprilike dva sata od švicarske prijestolnice Berna.

O skijalištu

Crans-Montana je luksuzno skijalište u švicarskoj regiji Valais, koje je popularno među britanskim turistima.

Grad ima 87 milja staza.

Krajem siječnja, skijalište bi trebalo biti domaćin prestižnog natjecanja u brzom skijanju – FIS Svjetskog kupa.