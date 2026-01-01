Nezapamćena tragedija u Švicarskoj: Smrtno stradalo preko 40 ljudi? Dogodila se eksplozija u baru

U alpskom skijalištu Crans-Montana u Švicarskoj došlo je do strašne eksplozije u ranim jutarnjim satima, pri čemu je, prema prvim informacijama policije, poginulo nekoliko desetaka ljudi, dok je veći broj osoba ozlijeđen. Pojedine brojke govore da je smrtno stradalo preko 40 ljudi. Eksplozija je odjeknula oko 1:30 sati u baru Le Constellation, popularnom odredištu turista tijekom novogodišnjih proslava.

U trenutku nesreće u lokalu se nalazilo više od 100 ljudi, potvrdio je policijski glasnogovornik Gaetan Lathion.

Na terenu brojni spasioci i helikopteri

Na mjesto tragedije odmah su izašli policija, vatrogasci i timovi hitne pomoći, a u akciju su uključeni i helikopteri. Više osoba zadobilo je teške opekline, dok spasilačke službe i dalje pretražuju područje.

„Mnogo je ozlijeđenih i mnogo mrtvih“, potvrdio je Lathion, dodajući kako je istraga tek započela.

Policijski zapovjednik kantona Wallis, Frédéric Gisler, kazao je kako se pretpostavlja da je poginulo nekoliko desetaka ljudi.

Uzrok eksplozije još nije poznat

Područje oko bara je u potpunosti zatvoreno, a nad Crans-Montanom je proglašena zona zabrane letenja. Policija je poručila kako se uzrok eksplozije još utvrđuje, te da je riječ o iznimno posjećenome skijalištu s velikim brojem turista.

„Tek smo na početku istrage“, dodali su iz policije.