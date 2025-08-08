"Brod smrti još nije otišao": Građani Splita najavili novi prosvjed zbog azbesta na Moby Dreu

Građanska inicijativa Zdravi Split ponovno je podigla glas protiv broda Moby Drea, koji je već neko vrijeme privezan u splitskom škveru, a za koji tvrde da predstavlja ozbiljnu prijetnju javnom zdravlju zbog prisutnosti azbestnog otpada. Na današnjoj konferenciji za medije, održanoj na Sustipanu, najavljen je novi – već treći – javni prosvjed koji će se održati u ponedjeljak, 11. kolovoza, s početkom u 19 sati.

"Ovo je trgovina azbestom"

"Azbest se u Hrvatsku ne smije unositi, a ovo je trgovina azbestom. Sramota je za ovu državu što nije zaustavila ovaj brod, koji to nije brod. Tu nema kapetana, nema posade, nema ništa. Odo odmah, isti tren mora ić iz ove države", poručio je ogorčeno Ante Tešija, jedan od aktivista inicijative.

Tešija je apelirao i na građane da se pridruže prosvjedu: "Nadam se da će na Matejušku doći mnogi Splićani. Nije svejedno oće nas bit 300 ili 3.000."

Upozorenja nisu samo građanska, već i stručna. Doktorica Tajana Ivanović Biočić naglasila je ozbiljnost situacije:

"Azbest je kancerogen, a mi sada zanemarujemo činjenicu. Dovoljno je jedno vlakno azbesta da bi se čovjek razbolio. Možete provesti jednu minutu pored njega i oboljeti. Za ovu bolest ne postoji lijek – postoji samo simptomatska terapija. Bitno je prevenirati. Ako prevencija izostane, mi kao struka smo izgubljeni. Dođite na prosvjed", poručila je.

Bez odgovora institucija

Članica inicijative Daniela Weber istaknula je kako su brojne institucije obaviještene, ali odgovora nema.

"Od sada smo se obratili na adrese više institucija. Od nikoga odgovor dobili nismo. Jedini odgovor koji smo primili stigao je iz Sekretarijata iz Basela za Baselsku konvenciju. Dali su nam smjernice u kojem smjeru moramo ići. Ali odgovor na pitanje zašto je ovaj brod ovdje – to nemamo. Bez institucija ovaj brod ovdje nije mogao biti", rekla je Weber.

Blaž Limić, jedan od pokretača inicijative, istaknuo je važnost građanskog angažmana:

"Naša se borba nastavlja – nema stajanja i nema odustajanja. Mala smo skupina, sastavljena uglavnom od žena, a uopće se nismo poznavali prije. Ovo je dobra poruka da i male grupe mogu dati obol društvu. Namjere su nam isključivo humanističke, a promjene moraju doći na jedan legalni način", kazao je.

Prosvjed najavljen za ponedjeljak

Građanska inicijativa najavila je kako će se javni prosvjed i prosvjedna šetnja splitskim središtem održati u ponedjeljak, 11. kolovoza, s početkom okupljanja na Matejuški u 18:30, dok će šetnja krenuti u 19 sati. Prosvjed je prijavljen policiji, a organizatori očekuju da će dozvola biti uskoro potvrđena.

"Prosvjed je jer brod još nije izgnan!", poručuju iz Zdravog Splita i pozivaju sve građane da im se pridruže u borbi za zdravlje i sigurnost zajednice.