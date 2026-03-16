Austrijanci u strahu: Je li još uvijek sigurno ljetovati na Jadranu?

Hrvatska je godinama jedna od najpopularnijih turističkih destinacija za Austrijance, a nakon što je Srbija svoje građane pozvala da ne putuju u Hrvatsku, mnogi se Austrijanci pitaju je li odmor na jadranskoj obali još uvijek siguran.

Kako piše Heute, a prenosi Dnevnik.hr pažnju austrijske javnosti privukla je odluka srbijanskog Ministarstva vanjskih poslova koje je Hrvatsku, kao jedinu europsku zemlju, stavilo u narančastu kategoriju, što znači da bi građani trebali putovati u Hrvatsku samo ako je to apsolutno neophodno.

Srbijanska vlast opravdava svoju procjenu potencijalnim sigurnosnim rizicima. Službeno navode "sve veći broj incidenata, napetosti i nepovoljne sigurnosne uvjete". Putnicima se savjetuje da izbjegavaju velike gužve i budu oprezni. Ministarstvo im također savjetuje da "budu oprezni u komunikaciji i da obrate pozornost na svoju osobnu sigurnost i imovinu".

Razvoj događaja pomno se prati i u Austriji jer mnoge obitelji redovito provode odmor na jadranskoj obali, a ljeto je sve bliže.

Austrijski turisti trenutačno nemaju razloga za zabrinutost. Ministarstvo vanjskih poslova nije promijenilo svoju procjenu i nastavlja klasificirati Hrvatsku kao sigurnu putnu destinaciju, piše Heute i dodaje kako trenutačno nema službenih upozorenja za Austrijance koji putuju u Hrvatsku.