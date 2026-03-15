Stručnjaci upozoravaju: Vučićeve optužbe prema Hrvatskoj vrlo su opasne

Izjave srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića koji optužuje hrvatsku obavještajnu zajednicu i hvali se nabavkom kineskih kvazibalističkih projektila, komentirali su za HRT bivši obavještajac i stručnjak za sigurnost Ante Letica i Denis Deković, umirovljeni brigadir HV-a.

- Mi trenutno nemamo odgovor na to, niti ga možemo u dogledno vrijeme imati. Sustavi koji mogu odgovoriti na tu prijetnju su američki Tad ili najnovije inačice Patriota. To su sustavi koji su izvan našeg cjenovnog dometa. Naša tehnička baza nije takva da bismo time mogli ovladati. Mi smo kupili raketne sustave HIMARS i to bi bila neka vrsta odgovora, odnosno potencijalna odmazda na uporabu određenog oružja. Samim time i naši Rafalei imaju sposobnost nositi krstareće projektile poput Scalp, Taurusa ili sličnih projektila, tako da ta vrsta odgovora postoji, rekao je Deković.

- Ja bih se osvrnuo na jednu mnogo opasniju tezu koja se stalno ponavlja, a to je da Hrvatska putem svoje sigurnosno-obavještajne agencije i svojih obavještajaca, odnosno suradnika, cijelo vrijeme subverzivno djeluje na području Srbije rušeći vlast, a u posljednje vrijeme i da je SOA pokušala organizirati atentat na Vučića. To je vrlo opasna teza koja može dovesti do zaoštravanja situacije i prekida diplomatskih odnosa, jer to znači da jedna zemlja u drugoj ne djeluje obavještajno, kao što to čine sve države, nego na način koji podrazumijeva uporabu sile. To je jedan vid državnog terorizma na koji se odgovara spuštanjem diplomatskih odnosa na najnižu razinu, pa čak i oružanim sukobom, kazao je Letica.