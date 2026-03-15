Aleksandar Vučić odgovorio Milanoviću: Hrvatska neka pazi što radi

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić danas je tijekom posjeta Bajinoj Bašti odgovorio na izjavu hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića. Komentirajući Milanovićevu poruku da bi "trebao paziti što govori", Vučić je uzvratio kako bi Hrvatska trebala paziti što radi, piše Danas.rs.

"Moje ime je Aleksandar Vučić i ponosan sam predsjednik Srbije. Neće mi hrvatski predsjednik ni bilo tko drugi određivati što ću govoriti. Mi s njima želimo i imat ćemo mir i puno bolje odnose, iako su mi izgovorili svakakve gadosti", poručio je.

Vučić je naveo da je za Srbiju izabrao put mira i stabilnosti te da će o tome tko će voditi zemlju odlučivati narod, a ne netko drugi. "Molim vas da svima pružite ruku na svakom mjestu, da pokažete da želimo ujedinjenu Srbiju. Čuvamo mir i stabilnost, jačamo svoje kapacitete za odvraćanje, gradimo Srbiju, ekonomski napredujemo", dodao je.

O lokalnim izborima

Vučić je ocijenio da će izbori u Bajinoj Bašti biti teški te najavio da će, ako lista koja nosi njegovo ime izgubi, odmah čestitati pobjednicima.

"Molim vas da u Bajinoj Bašti pobijede odgovorni i ozbiljni ljudi", rekao je i pozvao sve da na demokratski način pozovu ljude da izađu na izbore i glasaju po svojoj savjesti. "Pobijedimo ih uvjerljivo 29. ožujka", poručio je Vučić, prenosi Index.