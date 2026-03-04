Andrija Jarak razjasnio sve: Oglasio se o zahtjevu Srđana Mlađana da svjedoči

Danas je počelo suđenje Srđanu Mlađanu, jednom od najopasnijih hrvatskih zatvorenika. Stigao je na varaždinski sud pod velikim osiguranjem te brzo nakon ulaska u sudnicu rekao:

"Molim vas, budite ljubazni, prestanite biti apologeti notornog lažljivica i patološkog prevaranta", rekao je Mlađan, vjerojatno pritom misleći na svojeg kuma Željka Bjelića, nakon čijeg intervjua u RTL-ovoj emisiji "Dosje Jarak" je optužnica i podignuta, a onda je i dodao: "Prestanite plašiti narod Hrvatske sa mnom"

Mlađan je osim drugih svjedoka i dokaznog materijala tražio da se kao svjedoka pozove RTL-ov novinar i jedan od autora 'Dosje Jarka' - Andrija Jarak te da se pribavi sva snimljena Bjelićeva svjedočenja iz "Dosjea Jarak" i eventualno sav neobjavljeni materijal.

"Tamo se iznose činjenice o ovom slučaju za koje znamo i ne znamo", rekao je Mlađan, piše net.hr.

Sutkinja je odobrila da se pribave sve snimke Dosjea Jarak - i objavljene i neobjavljene. O eventualnom saslušanju Andrije Jarka odlučit će se naknadno. Pitali smo Andriju Jarka za komentar.

"Sud još nije odlučio o zahtjevu za mojim svjedočenjem. Ukoliko me pozovu, naravno da ću se odazvati i iznijeti svoja saznanja o ovom slučaju", kratko je rekao za net.hr.