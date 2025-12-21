Organizatori skupa podrške za Zavadlava: "Nadamo se da će doći do istine i pravde. Za njega je ovo ravno smrtnoj kazni"

Građani organiziraju mirni skup podrške Filipu Zavadlavu, koji će se održati u Zadru, 23.12.2025., ispred zatvora Zora dalmatinska.

Cilj okupljanja je iskazivanje podrške i solidarnosti, uz istodobni poziv na poštovanje ljudskog dostojanstva te odgovorno i savjesno djelovanje institucija.

"Oformljena je građanska inicijativa s ciljem da Filipu pružimo podršku u teškoj životnoj situaciji koja ga je zadesila te da mu, koliko je moguće, olakšamo boravak u zatvoru, u nadi da će se doći do istine i pravde. Za njega je 40 godina zatvora ravno smrtnoj kazni. Jedna majka iz Osijeka, kao velika vjernica, upravo u ove blagdanske dane željela je da se ljudi okupe i da mu pružimo moralnu podršku“, kazao je jedan od organizatora za portal Dalmacija Danas.

Skup će se održati u Zadar, a organizatori pozivaju sve sudionike da se pridržavaju mirnog i primjerenog ponašanja.

Kako navode sudionici okupljanja, dio građana koji dolaze iz drugih gradova javlja da ima slobodnih mjesta u automobilima za sve koji žele doći.