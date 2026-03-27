Zima uzvratila udarac: Dijelovi Hrvatske zatrpani snijegom!

Duboka sredozemna ciklona, koja od jučer snažno utječe na vremenske prilike, zahvatila je cijelu Hrvatsku i šire područje, donoseći izražene oborine i naglo pogoršanje vremena.

Dok je na Jadranu prevladavala kiša, u unutrašnjosti, posebice u Lici i Gorskom kotaru, prevladava snijeg. Na tim područjima već je jučer mjestimice pao vrlo obilan snježni pokrivač, a nove snježne oborine tijekom dana dodatno će pogoršati situaciju i otežati svakodnevno funkcioniranje, kao i promet.

Prema dostupnim podacima, visina snježnog pokrivača znatno varira diljem zemlje. U Bjelovaru je izmjereno 2 centimetra snijega, u Hrvatskoj Kostajnici 8 centimetara, dok je u planinskim krajevima situacija znatno ozbiljnija. Delnice su pod 54 centimetra snijega, Parg-Čabar bilježi 36 centimetara, a Puntijarka ima 30 centimetara snijega.

Najviše snijega ima na Zavižanu, gdje je izmjeren čak 91 centimetar, što potvrđuje da su planinska područja pod najvećim udarom ove ciklone.

S obzirom na nastavak oborina i nepovoljne vremenske uvjete, očekuje se daljnje povećanje snježnog pokrivača, osobito u gorskim predjelima, uz moguće poteškoće u prometu i svakodnevnim aktivnostima.

