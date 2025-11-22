Zima je stigla, posvuda je snijeg. Dalmatinska zagora pod bijelim je pokrivačem. Jedan je prizor posebno zanimljiv

Prvi ovogodišnji snijeg zabijelio je Dicmo i donio prizor koji se ne viđa često – pravi mali zimski ugođaj stigao je ranije nego što su mnogi očekivali. Snažna hladna fronta tijekom dana spustila je temperature i otvorila sezonu pahulja, pa su se krovovi, livade i ceste u kratkom vremenu prekrili bijelim pokrivačem.

"Upravo taj iznenadni nalet zime potaknuo je zanimljivu ideju: snimiti poznatu lokomotivu Rera u snježnom ambijentu. Riječ je o legendarnoj kompoziciji koja je početkom ove godine postavljena u Dicmu, na povijesnoj lokaciji nekadašnje željezničke pruge. Time je ovaj kraj dobio svojevrsni spomenik željezničkoj prošlosti i podsjetnik na vrijeme kada je Rera bila dio svakodnevice Dalmatinske zagore", otkrio je splitski fotograf Eddy Meštrović.

Kako je naveo autor fotografija i video zapisa Eddy Meštrović, snimanje lokomotive u snijegu dobilo je i simboličan naziv – "Vlak u snijegu". Naslov je izravna posveta jednom od najpoznatijih hrvatskih dječjih filmova, koji generacijama ima posebno mjesto u kolektivnom sjećanju. Film "Vlak u snijegu" priča je o školskoj ekskurziji koja se, na povratku kući, pretvara u borbu s prirodom: parna lokomotiva zapne u snježnoj mećavi, a djeca su prisiljena snaći se i zajednički preživjeti tešku situaciju. U finalu, upravo njihova domišljatost i složnost donose rješenje – koriste kartonske poslužavnike kako bi oslobodili vlak i vratili se u svoje selo.

Danas, desetljećima kasnije, Dicmo je nakratko dobilo svoju stvarnu verziju te priče – lokomotivu okruženu snježnim pejzažom koji priziva filmske kadrove. Iako ovaj put nije bilo mećave ni zaglavljenih tračnica, prizor Rere pod pahuljama snažno je podsjetio na važnost zajedništva, tradicije i uspomena koje nas vežu uz zavičaj.

Rani snijeg tako nije donio samo zahlađenje, nego i rijetku priliku da se povijest i film, stvarnost i nostalgija, susretnu u jednom kadru. Dicmo je, barem na trenutak, postalo mjesto gdje "Vlak u snijegu" nije samo naslov iz djetinjstva, nego i živa slika zime u Dalmatinskoj zagori.