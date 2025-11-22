FOTO I VIDEO S Mosora smo snimili nešto što se rijetko viđa dok pada snijeg. Pogledajte ovo

Sredozemna ciklona i dalje utječe na vrijeme na Jadranu, iako se u Dalmaciji situacija djelomično smirila. Dok je u dijelu Dalmatinske zagore tijekom dana padao snijeg, uz obalu i na otocima prevladavala je kiša, mjestimice obilnija.

Najviše oborina zabilježeno je na širem kliškom području te u Cetinskoj i Imotskoj krajini. U višim predjelima Zagore temperature su se spustile dovoljno nisko da kiša prijeđe u snijeg, pa su se lokalno formirali i tanji snježni pokrivači.

Posebno je zimski ugođaj osjetan na Mosoru, gdje je kod planinarskog doma palo oko pet centimetara snijega. Prema najavama, oborine bi se mogle nastaviti i tijekom noći, pa nije isključeno dodatno povećanje snježnog pokrivača.

Istodobno, nevrijeme je donijelo i rijetku pojavu na moru. Na pučini je snimljena pijavica koja se pojavila južnije od otoka Svetog Andrije, odnosno Sveca. Riječ je o neuobičajenoj situaciji, osobito s obzirom na to da se događala u vremenskim uvjetima u kojima je na kopnu istodobno padao snijeg.

