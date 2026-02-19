Ženka dobrog dupina i dalje je uz mrtvog mladunca. Na svijet je došao - prerano

Ženka dobrog dupina zalutala je prije koji dan u rijeku Jadro. Prolaznici koji su vidjeli dupina tijekom jučerašnjeg dana sigurno su bili oduševljeni prizorom, no već danas stiže tužna vijest. Ženka dupina nosila je mladunče, no porod je trajao predugo i mladuncu nije bilo spasa.

Kako doznajemo od ravnatelja JU More i krš Domagoja Lažete čiji su djelatnici pratili situaciju na terenu, vjerojatno je bila riječ o - preuranjenom porodu.

"Čim smo dobili informaciju o dupinu u rijeci Jadro, snimke smo poslali Institutu Plavi svijet. Po svemu sudeći radi se o preuranjenom porodu. Riječ je o manjem mladuncu i vjerojatno je zbog toga uginuo. Porod je trajao predugo, inače traje možda sat vremena, a sada se odužilo na nekoliko sati", kaže nam Lažeta.

U porod ženke dupina nisu se miješali ljudi jer se to ne smije. Moglo bi doći do još većeg stresa kod dupina.

"Ženka je sama obavljala porod, a vjerojatno bi jednako završio da je do njega došlo i na nekom drugom mjestu. Ne znamo zbog čega je došlo do preuranjenog poroda, možemo samo nagađati. Moguće je i da je potres utjecao. Sada ne znamo kako će se ženka ponašati, u jednom trenutku će se odvojiti od mrtvog mladunca, ali ne znamo kada će to biti. Pratimo situaciju. Inače nismo nadležni za ovo, ali su nas iz Ministarstva zaštite okoliša zamolili da popratimo situaciju na terenu čim se doznalo da je krenuo porod", kazao nam je za kraj sugovornik.