Zekić otvoreno o Livaji: Ponekad se osjećam kao kada gledam Potjeru u fotelji

Marko Livaja odigrao je sjajnu utakmicu protiv Lokomotive (2-1) te golom i asistencijom odveo Hajduk do pobjede. Nakon utakmice je "otvorio" dušu i otkrio neke nepoznate detalje o ovoj sezoni, a njegov su istup komentirali Zoran Zekić i Gordon Schildenfeld u analizi kola na MAX Sportu.

- Ja bih Livaju stavio protiv Dinama bez dileme. On je igrač koji donosi prevagu na terenu. Nudi jako puno taktičkih opcija. Može riješiti utakmicu i to ti znači puno. Vezano za ugovor, to je Hajdukova politika u koju ne bih ulazio - rekao je Schildenfeld, dok je Zekić bio nešto otvoreniji po pitanju Livajinog ugovora, pišu 24sata.

- Mislim da se ta situacija već trebala riješiti. Ono što je Livaja napravio za Hajduk je nemjerljivo. Treba tu biti pošten u razgovoru i odnosu. Pitanje je koliko se Garcia i Livaja mogu složiti u tim idejama. Ponekad se osjećam kao kada gledam Potjeru u fotelji. Sve znam, a da dođem tamo, ne bih puno znao - kazao je bivši trener Osijeka.

Podsjetimo, kapetan Hajduka je otkrio da je s njegove strane ugovor već mogao biti potpisan.

- Nek se klub izjasni po tom pitanju (pitanju ugovora op.a), ja sam sve već dogovorio tri puta. Garcia ima svoj stil nogometa koji vidi, dobar je odnos, nema svađe. Drugačije vidi nogomet nego ja i drugačije tipove igrača nego što sam ja - rekao je Livaja.

Ove je sezone odigrao 24 utakmice u svim natjecanjima i zabio sedam golova, uz pet asistencija.