Livaja ušao u 'klub 100': Kapetan Hajduka zabio stoti gol u bijelom dresu, evo tko je još kroz povijest imao više od sto golova

Marko Livaja zabio je danas svoj stoti gol za Hajduk u službenim utakmicama. Tako se pridružio igračima koji su kroz povijest zabijali više od 100 golova u bijelom dresu: nedostižnom Frani Matošiću sa 211, Leu Lemešiću (173), Petru Nadovezi (124), Zlatku Vujoviću (121), Slaviši Žungulu (109), Tomislavu Ercegu (109), Bernardu Vukasu (107) i Ljube Benčića (104). Zaista, plejada asova, koji su nas oduševljavali kroz godine hajdučke povijesti.

Tako je Marko, baš kako je danas na društvenim mrežama najavljivala njegova Iris upisan u vječni klub 100 Hajdukovih strijelaca.

Stao je večeras pred novinare, nakon što ga je pozdravila Torcida, čiji je miljenik, a on vraća publici na pravi način.

I traje to već godinama i neka traje i dalje..

Sretno Marko!