LIVAJA NAKON STOTOG POGOTKA U DRESU HAJDUKA: 'Neka se Klub izjasni u vezi novog ugovora'

Hajduk je danas s početkom od 15 sati na Poljudu igrao protiv Lokomotive utakmicu 26. kola SuperSport HNL-a, a rezultat je otišao na stranu Hajduka koji je slavio rezultatom 2:1 zahvaljujući pogotku Livaje iz 23. minute i Rebića iz 33. minute, dok je za goste zabio Sabra u 63. minuti.

Komentar utakmice dao je strijelac prvog i asistent drugog pogotka Hajduka Marko Livaja: „Hvala svima, pobjeda je mogla biti i uvjerljivija, ali zaslužena je. Dosta smo se ispromašivali, ali mislim da je pobjeda zaslužena. Čast mi je biti u „klubu sto“ u ovako velikom klubu s velikim igračima koji su igrali prije mene, ispunio mi se san. Nikad nisam očekivao da ću dati 100 golova, svi očekujemo samo naslov na punom Poljudu. Ja sam imao sreću zabiti na Poljudu i gostovanjima. Nadam se da će biti još golova.“

Čuli ste ovacije Torcide. Kako to komentirate?

Čast mi je stvarno, uvijek nam daju podršku. Ove godine nismo ispunili naše ciljeve, razočaravajuće je što smo rano smo ispali iz svega, i iz Kupa i iz Europe i prvenstva. Htjeli smo se do zadnjeg kola boriti za titulu. Klub kao Hajduk sigurno mora imati ciljeve i pucati na prvo mjesto.

Sigurno se pamti prvi i stoti gol?

Pamti se svaki kad se igra za klub koji se voli.

Kome posvećujete stoti gol?

Obitelji i prijateljima koji su uz mene, iako ova sezona nije išla u smjeru u kojem nisam htio. Nije išlo onako kako sam zamišljao, bilo je dosta stvari koji se tiču i nogometa i svega. U životu nikad ne odustajem, pa tako ni sada.

Imate li osjećaj da ste mogli ove sezone dati više?

Da, prvenstveno ta ozljeda koja je trebala trajati dva tjedna, a na kraju se otegnula na dva mjeseca na račun nečije greške u Klubu, neću govoriti čija je greška, to me izbacilo iz ritma. Momčad je poslije igrala dobro, rezultati su bili tu, nisam imao za čime žaliti kada ne igram jer kada pobjeđuješ, ne mijenjaš ništa. Igram 15 godina nogomet, sve razumijem, ali neke me stvari ljute. Mislim da je Klub ispred sviju i najbitniji je rezultat.

Kako komentirate svoj odnos s trenerom Garciom?

Nemam problema s njim, on ima svoj stil nogometa koji vidi. Ja to vidim drugačije. To je drugačije razmišljanje, nema tu nekih svađa, dobar je odnos. Samo vidi drugačije nogomet i drugačije tipove igrača nego što sam ja.

Treba zadržati ovu poziciju sada?

Ne ovisimo sada sami o sebi, moramo odigrati ovo do kraja kako znamo, igramo za veliki klub koji ima veliki broj navijača, moramo se i njima dokazati. Imamo mladu momčad, bit će oscilacija, sigurno je da će se momci dizati.

Odlično prvo poluvrijeme?

Imali smo ove godine dosta dobrih poluvremena, pa bismo padali kasnije, ali najbitnije je da smo uzeli tri boda nakon neuspjeha u Rijeci. Mislim da je pobjeda podignula ekipu jer nije bilo lako ova dva tjedna.

Što je s novim ugovorom?

Neka se Klub iziđe s tim u javnost, ja sam već tri puta dogovorio, na njima je.

Što kao kapetan mislite o novom modernom stadionu?

Volio bih doći na tribinu makar pogledati takvu utakmicu. Normalno da Klubu treba jer je to Hajduk. Navijači i svi zaslužuju doći na novi stadion s ekipom i obitelji 3-4 sata prije i provesti popodne s djecom. Iako nema rezultata, ovi ljudi žive za Klub i da ne kisnu na utakmicu.

Možete li još izdržati još do 32 godine?

Možda se i oduži, znate kako to kod nas ide.