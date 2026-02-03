"Zašto je trebalo ići na Rivu, što treba ići na Rivu...": Sjećate li se ove legendarne izjave Nevenke Bečić?

Točno 14 godina nakon što je Nevenka Bečić, zborila o zaleđenoj Rivi u Splitu, prisjećamo se njezine kultne reakcije koja je tada nasmijala cijelu Hrvatsku. Bio je to 3. veljače 2012. godine.
U snježnom kaosu 2012. godine, izjavila je:
“Zašto je trebalo ići na Rivu, što treba ići na Rivu? Pa čekajte, čekajte, čekajte gospođo, tko to ide negdje gdje je skroz zaleđeno? Pa zašto treba ići Marmontovom, ima i druga ulica.”
Sela odsječena od svijeta. Prvo oduševljenje, pa neviđeni kaos u Splitu. Prije 14 godina Dalmaciju je pogodila zimska oluja stoljeća
Ova izjava brzo je postala kultna, dijeljena i citirana zbog svoje iskrenosti i humora.
A evo što je rekao njezin brat, tadašnji splitski gradonačelnik Željko Kerum.
'Ali lijepo je da je pao snijeg i dabogda pao i iduće godine. A nije ovo, boga ti, Etna vulkan, pa da je lava i da ljudi bježe iz grada. Pahuljice pale i diže se panika, to je meni sve skupa smiješno. Kome nije prohodno, neka stoji kući, svatko riskira za sebe. Kako žive ljudi u Bosni, Srbiji, Slavoniji i Sibiru na minus 20 gdje padne tri metra snijega', izjavio je 2012. godine.