"Zašto je trebalo ići na Rivu, što treba ići na Rivu...": Sjećate li se ove legendarne izjave Nevenke Bečić?

Točno 14 godina nakon što je Nevenka Bečić, zborila o zaleđenoj Rivi u Splitu, prisjećamo se njezine kultne reakcije koja je tada nasmijala cijelu Hrvatsku. Bio je to 3. veljače 2012. godine.

U snježnom kaosu 2012. godine, izjavila je:

“Zašto je trebalo ići na Rivu, što treba ići na Rivu? Pa čekajte, čekajte, čekajte gospođo, tko to ide negdje gdje je skroz zaleđeno? Pa zašto treba ići Marmontovom, ima i druga ulica.”

Ova izjava brzo je postala kultna, dijeljena i citirana zbog svoje iskrenosti i humora.

A evo što je rekao njezin brat, tadašnji splitski gradonačelnik Željko Kerum.

'Ali lijepo je da je pao snijeg i dabogda pao i iduće godine. A nije ovo, boga ti, Etna vulkan, pa da je lava i da ljudi bježe iz grada. Pahuljice pale i diže se panika, to je meni sve skupa smiješno. Kome nije prohodno, neka stoji kući, svatko riskira za sebe. Kako žive ljudi u Bosni, Srbiji, Slavoniji i Sibiru na minus 20 gdje padne tri metra snijega', izjavio je 2012. godine.