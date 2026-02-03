Sela odsječena od svijeta. Prvo oduševljenje, pa neviđeni kaos u Splitu. Prije 14 godina Dalmaciju je pogodila zimska oluja stoljeća

3.2.2012. - Zimska oluja stoljeća u Dalmaciji - ciklona Gabor

Veljača 2012. godine ostat će zapisana u meteo povijesti Hrvatske zahvaljujući legendarnoj cikloni Gabor. Ova ciklona konkurira je za jedan od najvećih meteoroloških događaja u Hrvatskoj posljednjih nekoliko desetljeća.

Prošlo je točno 13 godina od zimske oluje stoljeća u Splitu i Dalmaciji.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Sinoptička situacija 3.2.2012:

Prisjetimo se meteorološkog scenarija toga dana:

Nakon kratkotrajnog smirivanja vremena 2. veljače u noći Dalmaciju su zahvatile oborine koje je donijela nadolazeća ciklona. Ciklona Gabor je donijela sjevernoj i većem dijelu srednje Dalmacije obilan snijeg (nije padao samo u Makarskoj i bližoj okolici), a posebno je teško stanje bilo u unutrašnjosti Dalmacije. Već ujutro 3. veljače Metković je mjerio 27 cm snijega, Ploče 14 cm, Šibenik 10 cm, i Split 8 cm. Uz snježnu mećavu u Splitu se ujutro mjerilo -5 °C, a u Šibeniku -6 °C. Snijeg je nastavio padati tijekom cijelog dana pa je u 19 sati Šibenik mjerio 20 cm snijega, Split i Ploče 14 cm, Zadar 7 cm.

U konzultaciji sa Stožerom zaštite i spašavanja, a radi ugrožene sigurnosti pješaka i vozača uslijed zimskih uvjeta, gradonačelnik Splita Željko Kerum proglasio je već ujutro neradni dan (“snježni dan”) za splitske vrtiće i škole te za djelatnike gradske uprave i gradskih tvrtki, osim onih službi koje su potrebne za nužno održavanje i servisiranje uklanjanja posljedica zimskih uvjeta.

Legendarni savjeti za Splićane tadašnje predsjednice splitskog Gradskog vijeća, Nevenke Bečić:

Nakon snijega, u noći od 3. na 4. veljače i tijekom 4. veljače je u srednjoj Dalmaciji padala i ledena kiša koja je donijela dodatne probleme. Do kraja subote, 4. veljače kiša je opet prešla u snijeg pa je Split uvečer mjerio povijesnih 25 cm snijega, čime je bila srušena dotadašnja rekordna visina snijega od 21 cm iz siječnja 1979. godine.

Zbog vremenskih neprilika župan Ante Sanader proglasio je 4. veljače izvanredno stanje na području Splitsko-dalmatinske županije, a u Šibensko-kninskoj županiji je proglašeno stanje elementarne nepogode. Od 3. na 4. veljače ledena kiša je padala i na Pelješcu. Gotovo 1000 ljudi je ostalo bez struje, vode i telefonskih veza, a počinjena je i velika šteta.

Snježni udar ciklone Gabor je bio praćen i jakom hladnoćom koja je pojačavala iz dana u dan. Na Zavižanu je u petak 3. veljače u 21 sat uz temperaturu zraka od -22 °C i olujni istočni vjetar od 22 m/s (79.2 km/h) osjet hladnoće iznosio -41 °C. Dan kasnije je na Zavižanu najviša dnevna temperatura iznosila -20.8 °C. U povijesti meteoroloških mjerenja na Zavižanu (od 1954. godine) samo su u dva dana izmjerene niže vrijednosti najviše dnevne temperature.

Ovako je izgledao Vrgorac koji je zatrpalo preko metar snijega.