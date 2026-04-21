Povratak zvijezde zasjenila teška obiteljska drama: "Sin mi je na intenzivnoj..."

Povratak Saula Nígueza na teren trebao je biti jedna od lijepih priča u Flamengu, no brzo je postalo jasno da se iza svega krije puno teža životna situacija.

Iskusni španjolski veznjak (31) zaigrao je prvi put u pobjedi 2:0 protiv Bahije nakon operacije lijeve pete. Ušao je u završnici susreta i odmah ostavio trag, praktički već prvim dodirom lopte asistirao je za pogodak i potvrdio pobjedu svoje momčadi, piše gol.hr.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Ipak, nakon utakmice otkrio je ono što je zasjenilo povratak na travnjak.

"Jako sam sretan što sam se vratio. Imao sam sreće jer me kći došla posjetiti nakon dugo vremena. Nije mi lako jer mi je srednji sin u jedinici intenzivne njege, posljednja tri dana je u bolnici, a ja sam morao igrati danas. Bilo je teško, ali uspio sam uživati. A vidjeti kćer čini me sretnim", rekao je Saul.

Španjolski nogometaš ima troje djece. Unatoč teškoj obiteljskoj situaciji, Saul je pokazao veliku profesionalnost i posvećenost, a trener Flamenga Leonardo Jardim je pohvalio njegov pristup:

"Razgovaram s gotovo svim igračima svaki dan. Ovaj tjedan sam više puta razgovarao sa Saulom. On je javno rekao kakva je situacija s njegovim sinom, koji ima zdravstvenih problema, i podržao sam ga da bude uz njega jer je to važno. Nije propustio nijedan trening, ali je posvetio vrijeme sinu u bolnici", zaključio je.

I dok se bori za povratak u formu i mjesto u momčadi, jasno je da je za Saula trenutno najvažnija ona bitka izvan terena.

Saul Niguez je tijekom karijere skupio 427 nastupa za Atletico Madrid s kojim je osvojio La Ligu, Kup, dvaput Europsku ligu i UEFA Superkup, a još je igrao za Chelsea, Sevillu i Rayo Vallecano. Od prošlog ljeta nosi dres brazilskog Flamenga.

Također, skupio je 19 nastupa i tri pogotka za španjolsku nogometnu reprezentaciju.