Zašto je odgođen Severinin koncert u Hercegovini? Danima se huškalo na pjevačicu zbog borbe za pravo na abortus

Koncert Severine Vučković, koji je trebao biti održan 15. studenoga 2025. u Gradskoj sportskoj dvorani Ljubuški, neće se održati prema planu. Organizatori su u četvrtak izvijestili da je događaj odgođen zbog preklapanja s europskom utakmicom rukometnog kluba Izviđač.

"Zbog novonastalih okolnosti i podudaranja termina koncerta s međunarodnim susretom RK Izviđač Ljubuški, primorani smo odgoditi koncert", navode iz Koral Medije, zahvalivši Severini i njezinu timu na razumijevanju te publici na strpljenju i podršci.

Novi datum bit će, navodno, objavljen naknadno, ali organiztaor već vraća novac od karata fanovima pjevačice.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli KORAL MEDIA (@koral__media)

Tjednima se pozivalo na bojkot koncerta

Još u rujnu skupina ljudi u Hercegovini počela je širiti poziv na bojkot Severininog koncerta.

Koncert je odmah po objavi termina izazvao snažne reakcije dijela javnosti i brojnih korisnika društvenih mreža. U komentarima se pojavljuju pozivi na bojkot događaja, kao i niz uvredljivih poruka upućenih pjevačici.

“Tko je pusti da zapjeva u Ljubuškom, nije normalan. Bože sačuvaj”, “Sramota za Ljubuški” i “Kako netko može podržavati takvu sotonisticu” samo su neki od komentara koji se šire Facebookom i drugim mrežama. Dio građana izražava nezadovoljstvo što će Severina nastupiti u Hercegovini, smatrajući da je njezino gostovanje “neprimjereno”.

Nezadovoljstvo se ponajprije veže uz Severinin nedavni govor u Bruxellesu, gdje je sudjelovala na skupu posvećenom pravima žena. Tada je poručila da je “čast i dužnost govoriti o pravu na pobačaj”, a dotaknula se i priziva savjesti kod liječnika, što je izazvalo niz polemika u hrvatskoj javnosti.

U istom govoru Severina je zahvalila piscu Miljenku Jergoviću na podršci i prijateljstvu, a on joj je uzvratio javnim izrazom zahvalnosti. U međuvremenu se i sam našao u središtu medijske pažnje nakon pojave prijetećeg grafita upućenog njemu osobno, što je dodatno rasplamsalo političke i društvene rasprave u Hrvatskoj.

Pojavio se plakat s likom pjevačice

Prije nekoliko dana u Ljubuškom se pojavila kampanja s jumbo plakatima koja je izazvala burne reakcije u javnosti. Nije poznato tko stoji iza kampanje, no na dnu plakata navedeni su kontakt podaci agencije Ave Maria Pilgrimage, poznate po organiziranju hodočašća u Međugorje i druga katolička svetišta.

Na plakatu, postavljenom uz prometnicu Ljubuški – Čitluk, stoji poruka “Hercegovina je za život, Bog je protiv abortusa”, uz fotografiju Severine Vučković koji je objavio portal Jabuka.tv.

Pjevačica je početkom rujna u Bruxellesu sudjelovala u europskoj kampanji My Voice, My Choice, pod vodstvom slovenskog Instituta 8. mart, koja se zalaže za pravo žena u Europskoj uniji na siguran, dostupan i besplatan prekid trudnoće.

Plakat je očito aludira na sad već otkazani Severinin nastup u Ljubuškom, koji je već ranije izazvao rasprave i pozive na bojkot na društvenim mrežama.

Rijetki su vjerovali da će se koncert održati. Idući dan je zaista europska utakmica kluba

Severina u Hercegovini ima veliku bazu fanova, ali ove jeseni rijetki su vjerovali da će se koncert održati. U Ljubuškom se još od rujna govorkalo da će bojkot (zabrana?) vjerojatno uspjeti, budući da se ekipa jako angažirala na društvenim mrežama.

Dva mjeseca po objavi datuma koncerta u tamošnjoj sportskoj dvorani, objavljeno je da je otkazan i kao razlog se navodi da dvorana treba tamošnjem rukometnom klubu.

Rukomenti klub Izviđač zaista igra u EHF European CUP-u i kako doznajemo, ždrijeb je odlučio da će baš na taj datum u Ljubuškom biti europska utakmica.

"Taj klub je važan Ljubušacima, to ne treba biti čudno", govore nam izvori iz Ljubuškog.

"Hvala Severini na razumijevanju"

"S obzirom na činjenicu da u vrijeme potpisivanja ugovora o zakupu Gradske športske dvorane u Ljubuškom za potrebe organizacije koncerta Severine niti jednoj od ugovornih strana nije bio poznat, niti je mogao biti poznat točan datum odigravanja europskih utakmica RK Izviđač Ljubuški, a da je dana 21. listopada 2025. godine ždrijebom odlučeno da se prva utakmica RK Izviđač igra u Ljubuškom 16. studenoga, dok će se uzvratni susret odigrati tjedan dana kasnije u Luksemburgu.

Dakle u svijetlu novonastalih okolnosti koji se tiču preklapanja termina održavanja koncerta, kao i europske utakmice RK Izviđač, želimo se zahvaliti organizatoru koncerta, kao i Severini koja je imala razumjevanje za novonastalu situaciju i pristala na odgodu termina koncerta. O novom datumu bit ćete na vrijeme obaviješteni", poručili su iz Ljubuškog.