Odgođen Severinin koncert u Hercegovini

Koncert Severine Vučković koji je bio planiran za 15. studenoga 2025. godine u Ljubuškom je odgođen, priopćili su organizatori u četvrtak ujutro.

Kao razlog odgode navode se europska utakmica RK Izviđač, koja se preklapa s planiranim datumom koncerta.

Zbog novonastalih okolnosti i preklapanja termina održavanja koncerta Severine s europskom utakmicom RK Izviđač Ljubuški, koncert koji se trebao održati u Gradskoj športskoj dvorani Ljubuški bit će odgođen.

"Zahvaljujemo Severini i njezinu timu na razumijevanju, kao i svima vama na strpljenju i podršci. O novom datumu koncerta bit ćete pravovremeno obaviješteni", objavili su iz Koral Media.

Organizatori poručuju da svi koju su kupili ulaznice mogu zatražiti povrat novca isključivo na mjestima gdje su ulaznice i kupljene, dok će povrat za ulaznice kupljene online biti automatski izvršen.

