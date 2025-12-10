Zaiskrilo između Ivoševića i Ivane Zelić: "Nikad ne dobijem potpun odgovor od g. Ivoševića!"

Predsjednica GK Split 3 i bivša gradska vijećnica iz redova HDZ-a Ivana Zelić bila je u studiju Dalmacije Danas prilikom sučeljavanja gradskih vijećnika Jakše Balova (HDZ) i Bojana Ivoševića (Centar).

"Zanima me kako komentirate činjenicu da su neke bitne odluke koje ste donosili na razini Grada od strane Visokog upravnog suda ukinute kao nezakonite. Smatrate li se odgovornim kao zamjenik gradonačelnika, a mnogi iz redova oporbe su vas upozoravali na ovakav ishod pa i ja osobno, vidite li svoju odgovornost ukoliko Grad bude trpio štetu? Mogu fizičke i pravne osobe koje smatraju da ste im naštetili podnijeti odštetne zahtjeve i tako Grad može trpjeti štetu. Smatrate li sebe odgovornim?", upitala je Zelić Bojana Ivoševića.

"Svak se može smatrati oštećenim. Smatrao se i vaš koalicijski partner Željko Kerum pa evo danas je pravomoćno izgubio i dužan mi je platiti 1.800 eura. Što se tiče Visokog upravnog suda, on je dosta hirovit, to se da primijetiti u raznim odlukama i činjenica je da je nama spočitao da nemamo papir koji nema ni Andrina odluka. Sada kad ste prozvali mene prozvali ste i Andru Krstulovića Oparu i sami sebe. Smatram da je znakovito da padaju odluke koje uvode red i gdje postoji otpor. Danas u hrvatskoj birokraciji, krenem li ja rušiti zakone RH mogu ih jedno 40-50 srušit jer su bili po 5-10 dana na javnom savjetovanju. Bili onda postavili slično pitanje i g. Plenkoviću? Mi smo se povodili tada primjerom Vlade RH, bili smo u krivu. Vjerovali smo da Andrej Plenković radi po zakonu. Andrej Plenković je godinama radio nezakonito i Split je gledajući njega mislio da može, kad je hitno, smanjiti sa 30 na 25 dana javno savjetovanje. Zadnji put kada je pala odluka, smatram da je sumanuta. Vidim da je g. Šuta na istom tragu, službe su zatražile reviziju što pokazuje da ipak ima temelja za osporavat odluku suda, drago mi je da se g. Šuta sa mnom slaže, vidim vi se ne slažete", odgovorio joj je Ivošević, no ona nije bila zadovoljna.

"Nisam zadovoljna, nikad ne dobijem puni odgovor od g. Ivoševića. On kad ne zna šta će, onda se počne izvlačiti na to da je tako radio HDZ pa onda i oni, a izbore i simpatije građana dobio je upravo na tome da nije kao HDZ, da bi sad i dalje dobivala takve odgovore. Nije mi odgovorio smatra li se odgovornim za štetu", kazala je.

"Niste pratili dobro, ako nitko nije imao ugovor za štekat nema na temelju čega potraživat. Može u nekoj svojoj fiks ideji, ali će izgubit na sudu. Na idućoj sjednici je točka 39 jako zanimljiva. Molim vas da je proučite i da mi prokomentirate koja vrsta akta je to, koju proceduru je prošla i koliku pravnu težinu ima. Onda ćete shvatiti da mi ne radimo isto kao HDZ, ja samo govorim da smo birokratski iste postupke vodili, ali za potpuno drukčije mjere. Neki su uvodili nered, a mi smo uvodili red. Naravno, kad netko uvodi nered nitko se ne žali od ovih šta uvode nered. Nemaju obični građani para za plaćat odvjetnike i rušit odluke Grada, ali interesne skupine imaju. Zapitajte se zašto baš odluke interesne skupine nisu rušile, a naše jesu. Najavili smo u zadnjem duelu ovdje da vlasnici zemljišta na Marjanu ruše Andrinu odluka za Marjan. Sad malo napadaju vas, sad ćete malo kusat od onih koje ste hvalili. Sad ćete vidjet kako je to kad ste na vlasti, a pokušavate stat na kraj nekim nepravilnostima", kazao je Ivošević.

"Nije vama pala samo ova odluka već još neke. Ja vas pitam smatrate li se odgovornim?", uporna je Zelić.

"To nije moj resor. To je vodila gđa. Đerek koju ste hvalili na sva zvona", kaže Ivošević.

"A tko je doveo gđu. Đerek?", kaže na to Zelić.

"Vi ste je hvalili. Kad sam vidio da neke stvari ne radi kako treba, na to smo reagirali, a vi ste smatrali spornim to kada smo sve pokušali svesti na zakonske gabarite. Vi ste joj davali potpunu podršku i sada problematizirate upravo ono što smo mi problematizirali, sa naknadom pameti", kaže Ivošević.

"Smatrate li se odgovornim. Tvrdite da neće biti štete, a možete li reći da, ukoliko je bude, da ste spremni snositi je?", nastavlja Zelić.

"Jeste vidjeli točku 39. Pogledajte je i bit će vam poprilično neugodno što ste ikada nešto problematizirali jer ova točka koju ćemo mi podržati - nije problem platiti 2000 eura troškova ako padne točka, ali se zaštiti javni interes. Tu nećemo biti robovi procedure. Split nam je na prvom mjestu, a ne partikularni interesi", odgovara Bojan.

"Hoćete li platiti štetu?", nastavlja Zelić.

"Nema štete!"; odgovara Ivošević.

"Dakle, vi ste spremni platiti štetu?", ponavlja Ivana Zelić.

"Ne znam o čemu vi pričate. Imovina nije bila moj resor. Ja vam mogu govorit o komunalnom redu", kaže joj za kraj Ivošević.