Sučeljavanje Balova i Ivoševića: "Ako proračun kojim slučajem prođe to će značiti da je netko napravio najveću političku prevaru u povijesti Splita"

U studiju Dalmacije Danas održano je sučeljavanje splitskih gradskih vijećnika Jakše Balova (HDZ) i Bojana Ivoševića (Centar). Tema emisije bila je aktualna politička situacija u Splitu, a vijećnici su odgovarali na ključna pitanja vezana uz funkcioniranje grada.

Prvo pitanje upućeno gradskim vijećnicima bilo je kako ocjenjuju dosadašnji mandat gradonačelnika Tomislava Šute, nešto više od pola godine od njegova preuzimanja dužnosti.

"Prvih šest mjeseci mandata g. Šute ja bih ocijenio odličnim. Grad je napokon postao otvoren, transparentan, postao je dostupan svim svojim građanima, gospodarskim dionicima. Prošla vlast imala je prilično svađalački narativ, što nije primjereno za grad Split. Nasuprot toga, Split sada ima vlast koja će služiti svojim građanima, a ne vladati njima. U prvih šest mjeseci dogodio se brod s azbestom. Tomislav Šuta nije pobjegao od toga. Spustio se među prosvjednike i koristio svoje kanale kao gradonačelnik i lobirao da brod napusti Split. Nije podcijenio pitanje Spaladium arene, dapače, odradio je niz pregovora, konzultirao se s mjerodavnim službama i nadam se da ćemo uskoro imati arenu u svom vlasništvu. Realizirao je najavljeni dio programa - besplatne udžbenike i besplatan prijevoz za studente i đake. U proračunu je već i projektiranje zgrada za priuštivo stanovanje, centar doma za starije, mnogo novih ulica... Malo bi bila ova emisija za nabrojati što je sve g. Šuta napravio", kaže Jakša Balov.

Bojan Ivošević nije se složio s Balovom. Kaže da se Šuta bori samo za svoju fotelju, a ne za grad i građane.

"Kad govori o tome da smo bili svadljivi, ja to razumijem jer je u HDZ-u, oni svu vrstu represivnog aparata koji uvodi red vide kao problem. Policija, DORH, USKOK...sve su to za njih svađalački elementi. Što se tiče mandala g. Šute, nažalost moram reći da je on gradonačelnik po funkciji. Za mene je on prokurist, čovjek koji potpisuje dokumente i izvršava naloge interesnih skupina. Na kraju dana ako vas zanima neki problem, potpuno je irelevantno hoćete li razgovarati s Tomislavom Šutom ili sa zidom, jednak efekt će imat. Na kraju neće on donijeti odluku - morate pričati s drugim centrima moći, a on će samo potpisat dokument. To se znalo vidjeti u mandatu Andre Krstulovića Opare, ali u manjoj mjeri. Predsjednik GV-a Igor Stanišić priča u superlativima kako je Kerumu i ekipi super surađivati s Tomislavom Šutom. Ja ne znam jel on shvaća da mu to nije kompliment. Kad u ovom gradu Kerumovi ljudi pričaju o tebi u superlativima to znači da si nešto debelo prodao", kaže Ivošević.

Balov kaže da je sve što je Ivošević rekao - besmislica.

"Naravno da gradonačelnik Šuta upravlja gradom, samo je razlika što on ne misli o svom imidžu nego o gradu i spreman je surađivati sa svakim tko je spreman dati podršku gradu i ovoj vlasti. G. Ivošević više je brinuo o svom imidžu...", kaže Balov.

Hoće li proračun za 2026. godinu biti izglasan na sjednici Gradskog vijeća u petak te tko u ovom trenutku čini stabilnu većinu?

"Ova većina je jako sporna. Ja sam se danas i tematski obukao, u skladu s većinom u GV-u. Ja sam danas potpuno u crno, danas je jedna vrsta dana žalosti za HDZ i njihove koalicijske partnere. Danas je međunarodni dan borbe protiv korupcije. Znate koliko je odnijela njihovih članova i nada, kao zvijezde padalice su nestali s političke karte nakon što su zasjali u medijskom prostoru. Što se tiče samog proračuna, ako ćemo gledati programe u kampanji, taj proračun neće proći. Oni koji su jasno rekli da neće s HDZ-om trebali bi se toga i držati. Ako proračun kojim slučajem prođe to će značiti da je netko napravio najveću političku prevaru u povijesti Splita. Ova većina je sklepana, svi znamo kako", kaže Ivošević.

"Da se kolega Ivošević ovoliko bavio gradom Splitom koliko se bavio HDZ-om, sigurno bi ostao koji projekt iza njih. Proračun je kompleksna stvar, i mi nemamo sigurnu većinu. Kolega je spomenuo političku trgovinu, ja ću spomenut drugi primjer političke trgovine - kako je kolega Ivošević istrgovao s Barbirom i famoznim žetončićem koaliciju i osigurali na taj način sigurnu vlast. On je zadnji koji je pozvan govoriti o političkoj trgovini i drugima dijeliti lekcije. Ja vjerujem da će proračun proći jer je realan i održiv. Ovo nije stvar imidža pojedinca, nego stvar potrebe, želimo da bude realiziran i ispunjen maksimalno.

Hoće li proći proračun vidjet ćemo na sjednici GV-a u petak. Ja vjerujem da hoće. U ovom proračunu se nalazi projektiranje tri stambene jedinice za stanove za priuštivo stanovanje. U proračunu se nalazi i projektiranje centra doma za starije, mnogo novih ulica,...sve ono što je nama vrlo važno", kaže Balov te dodaje da će podržavanje ovog proračuna pokazati političku zrelost.

"Ako oni kažu da imaju neke ceste u proračunu, to znači da su Andro Krstulović Opara i Ivica Puljak ko konji radili na njima da bi došlo do realizacije. Hrvatsko zakonodavstvo je takvo da metar ceste ne možeš izgradit bez da se 7-8 godina radi na njima. Lijepo je što g. Balov Šuti želi pripisati ako će nešto ići u javnu nabavu. Malo je tužno pripisivati sebi zasluge", kaže Ivošević.

Kakav je odnos Grada prema Hajduku te treba li Split graditi novi stadion?

"Ako Poljud promatram kao navijač, reći ću da je potreban novi stadion. Kao političar koji je na vlasti, moramo razmišljati odgovorno jer je u pitanju gradski novac. Gradonačelnik je naručio studiju izvodljivosti, ona će ubrzo biti gotova. Ona će nam pokazati koliki su troškovi i nakon nje ćemo biti mudriji jer ćemo imat egzaktne brojke", kaže Balov.

"Ovo je pitanje dedukcije, što Hajduku treba. Hajduk je jasno rekao da mu treba novi moderan stadion koji će omogućiti dodatnu zaradu. Kada uzmemo tu izjavu Hajduka, a zatim izjavu g. Fabijanića da rušenje ne dolazi u obzir, a vjerujem da je Ministarstvo kulture i medija na istom tragu. Kada uzmemo u obzir projektnu dokumentaciju koju je g. Fabijanić radio, kada uzmemo u obzir da želimo nešto u periodu da želimo nešto u roku od pet godina, zatim imovinsko-pravne odnose, onda shvatite da Brodarica nije bio hir, već jedina opcija. Poljud i Brodarica su žrtve gradonačelnika jer ih je percipirao kao Puljkov projekt. Ja sam svjedok vremena i znam kako se do Brodarice došlo", kaže Ivošević te pojašnjava da Brodarica nije Puljkova ideja već - Hajdukova.

Balov kaže da Hajduk i Poljud nisu žrtva Tomislava Šute.

Ovise li infrastrukturna ulaganja o tzv. “vertikali vlasti” te što će biti s projektima kao što su brza cesta Split – Omiš, RCČO Lećevica i odlagalište Karepovac?

"Ja često kažem da imamo obrnutu vertikalu. Jedino što je osim lijepih želja i puno posjeta iz vertikale gradu Splitu ostalo je da će financirati park and ride garažu na Lovrincu, projekt kojim smo mi daleko odmakli. Nadam se da bi država preuzela dio financiranja i da nije došlo do promjene vlasti. Mi imamo županija koja se sve više kači na proračun Grada Splita. Imamo izjave župana i predsjednika ŽS da nisu oni tu da pomažu Splitu nego da uzmu novac od Splita i pomažu drugima. To je toliko sumanuto, mislim da će se nešto hitno morat promijenit", kaže Ivošević. Dodao je da je brza cesta obećana još dok on nije bio rođen, kao i da je 2016. Šuta obećao Lećevicu do 2018. godine. Ni jedno ni drugo još nemamo.

"Problem ove ceste su imovinsko-pravni odnosi i cijena izgradnje. Oteglo se, ali stvari su se znatno promijenile. Što se tiče Karepovca i Lećevice, mislim da bi Lećevica da 2028.godine trebala biti gotova. Do tada Ministarstvo radi na rješenju koje će premostiti dio od dana zatvaranja Karepovca do otvaranja Lećevice.

Također mogu pitati g. Ivoševića što su oni napravili u četiri godine da bi produžili vijek trajanja Karepovca. Nije problem kritizirat drugoga, ali odgovornost za protekle četiri godine leži na vama", kaže Balov.