Zaboravite "bablje ljeto", u duge rukave ćemo naglo, već sljedeći tjedan!

Nakon vrlo nestabilne srijede, u kojoj su velike dijelove Dalmacije pogodile obilne, pa i ekstremne oborine, vremenske prilike tijekom četvrtka značajno su se smirile, osobito u drugom dijelu dana.

Ipak, povremenih nestabilnosti je i dalje bilo, uglavnom na jugu zemlje. Upravo se tamo javilo nekoliko pijavica, a vjerojatno najfascinantnija bila ona koja se točno u vrijeme zalaska sunca javila na moru ispred Dubrovnika.

Ostatak tjedna donosi dosta sunca i topline, ali će u nedjelju ponovno biti nešto nestabilnije. Ipak, neće se ponoviti scenarij od prethodnih dana kada je bilo i obilne kiše.

Danas će biti pretežno vedro. Puhat će slab dnevni vjetar ili će biti tiho. Minimalne jutarnje temperature zraka od 8 do 14°C u Dalmatinskoj zagori, od 16 do 20°C uz obalu i na otocima. Najviše dnevne temperature od 22 do 27°C.

Slične vremenske prilike očekuju nas u subotu. Veći dio dana prevladavat će sunčano. Ipak, navečer tek ponegdje može biti pokoje kišne kapi. Vjetar i dalje slab, dnevni. Temperature zraka bez veće promjene, od 22 do 27°C u najtoplijem dijelu dana.

U nedjelju promjenjivo s izmjenama sunčanih i oblačnih razdoblja. Povremeno i mjestimice će biti kiše ili pokojeg pljuska s grmljavinom. Ipak, značajnije količine oborina se ne očekuju. Najviše suhog vremena na sjeveru Dalmacije. Podno Velebita će zapuhati umjerena do jaka bura, slaba bura do večeri proširit će se na veći dio obale. Dnevne temperature bit će u blagom padu.

Iskoristite tople dane jer prema aktualnim prognostičkim materijalima, postoji povećana mogućnost izraženijeg zahlađenja sljedeći tjedan. Ono još neće početi početkom tjedna pa će u ponedjeljak i utorak još biti dosta sunca, a dnevne temperature bit će oko 25°C.

Čini se da će promjena vremena stići u srijedu kada će jačati bura uz pritjecanje znatno hladnije zračne mase s kontinenta. Ako se takav scenarij ostvari, od srijede će biti postupno hladnije, osobito u noćnim i jutarnjim satima.

Moguć prvi mraz na kontinentu

Da se ne radi o bilo kakvom zahlađenju svjedoči to da bi noćne temperature čak na Jadranu mjestimice mogle biti jednoznamenkaste, da je u drugom dijelu tjedna moguć prvi mraz u dijelu unutrašnjosti, a moguć je u prvi snijeg u višim planinama. Listopad, dakle, od samog početka pokazuje gotovo studenačko lice...