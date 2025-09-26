Rijetko viđen fenomen - narančasta pijavica pred obalama grada

Nakon vrlo nestabilne srijede, u kojoj su velike dijelove Dalmacije pogodile obilne, pa i ekstremne oborine, vremenske prilike tijekom četvrtka značajno su se smirile, osobito u drugom dijelu dana.

Ipak, povremenih nestabilnosti je i dalje bilo, uglavnom na jugu zemlje. Upravo se tamo javilo nekoliko pijavica, a vjerojatno najfascinantnija bila ona koja se točno u vrijeme zalaska sunca javila na moru ispred Dubrovnika.

Ovu pijavicu snimili su Crometeo lovci na oluje - Daniel Pavlinović i Zlatko Barać. Daniel je snimao pijavica koja se nalazila južnije od Petke, a Zlatko je imao otvoren pogled prema moru. Pijavica se pojavila iz omanjeg kumulonimbusa koji se pojavio nad gradom u to vrijeme, dok je vjetar bio vrlo slab. Pijavica se nije uputila prema kopnu, ali je zbog intenzivno narančaste boje oduševili sve koji su je promatrali.

