Za nož u grudi mladića kod Cornera dobio 17 godina zatvora: "Nije bilo u nužnoj obrani"

Munjevito, u dvije godine od zločina, pravomoćno je riješen slučaj ubojstva na Mažuranićevom šetalištu!

Visoki kazneni sud je zapravo još u rujnu prošle godine vijećao i donio odluku, no tek je danas pravomoćna presuda stigla do splitskog suda na kojem je u prosincu 2024. godine donesena presuda - Ante Rušić (33) dobio je 17 godina zatvora zbog ubojstva 22-godišnjeg Luke Bančića, uz još dvije godine koje mora provesti iza rešetaka zbog uvjetnih osuda sudova u Splitu i Zadru zbog krađa, teških krađa te razbojništva. Tako je pravomoćna presuda na ukupno 19 godina zatvora.

Što se dogodilo kobne večeri

Sve se događalo 24. veljače ispred pekare u Domovinskog rata, popularnoj 'štaciji' mladih u večernjem i noćnom izlasku. Ante Rušić i njegov brat Frane 'žicali' su novac od Ante Bančića i trojice njegovih prijatelja: kad su ih odbili, braća su ostala uz njih te je došlo do svađe i fizičkog razračunavanja u čemu je, stoji u presudi, 'oštećeni bio agresivniji od ostalih'.

Sukob je međutim prestao, Bančićeva skupina se udaljila, no Ante Rušić je otišao u obiteljski stan po nož duljine preko 35 cm, samo duljine oštrice od 24,5 centimetara i krenuo trčati za skupinom mladića. Bančić se okrenuo i potrčao prema napadaču - sve ovo, naglašeno je u presudi, utvrđeno je na temelju izjava svjedoka, očevidaca, ali i snimki brojnih nadzornih kamera - koji mu je u jednom trenutku zario nož u prsa te je nastavio trčati za njim dok je oštećeni krenuo bježati, ali je onda pao teško ozlijeđen na pločnik kod hotela Corner na Meštrovićevom šetalištu. Rušić se tako uvjerio da je mladić mrtav...

Sud odbio žalbe obrane i tužiteljstva

Iako je u svojoj obrani kazao da je tu noć bio pijan i da je tek na suđenju postao svjestan što se dogodilo, kao i da se samo branio, Visoki kazneni sud nije prihvatio brojne žalbene osnove obrane: niti da je u pitanju nužna obrana odnosno prekoračenje, niti da je prvostupanjski sud napravio neku pravnu pogrešku, niti da je presuda 'nerazumljiva i proturječna'.

Isto tako nije prihvaćena žalba tužiteljstva da je kazna preniska. Visoki kazneni sud smatra da će se upravo ovom sankcijom postići svrha kažnjavanja, a mora se reći i da je Rušiću određeno sigurnosna mjera obaveznog liječenja od ovisnosti o alkoholu, kao i obavezno psihijatrijsko liječenje.