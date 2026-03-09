Potvrđena presuda za strašni zločin na Mažuranićevom šetalištu: Za likvidaciju mladića nožem dobio 17 godina zatvora!

Odbijene su sve žalbe, i tužiteljstva (koje je tražilo višu kaznu) i obrane (oni su pak tražili ukidanje presude i ponovno suđenje), u slučaju strašnog zločina na Mažuranićevom šetalištu: Ante Rušić (33) je dobio ukupno 19 godina zatvora, za ubojstvo 22-godišnjeg Luke Bančića osuđen je na 17 godina te je dobio još dvije godine iza rešetaka zbog opoziva tri presude Općinskog suda u Splitu.

Tako je odlučio Visoki kazneni sud još u rujnu prošle godine, o zločinu koji se dogodio koncem veljače 2024. godine. Presuda za 'obično' ubojstvo tako je postala pravomoćna.

Rušić je usmrtio mladića nakon sukoba ispred pekarnice, i nakon što je otišao kući po nož.

