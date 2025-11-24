WWF-Adria raskinuo suradnju s ambasadorom Kristijanom Iličićem zbog neprimjerenog ponašanja prema životinjama

Svjetska organizacija za zaštitu prirode WWF-Adria objavila je da prekida suradnju s dosadašnjim ambasadorom Kristijanom Iličićem nakon incidenta koji je, kako navode, u suprotnosti s temeljnim vrijednostima organizacije. Odluka je donesena nakon što su se u javnosti pojavili videozapisi na kojima se vidi neprimjereno uznemiravanje anakonde i mravojeda.

U službenom priopćenju WWF-Adria izražava "duboku zabrinutost" zbog postupaka svog dosadašnjeg ambasadora, ističući da takvo ponašanje nije spojivo s principima zaštite životinja i njihove dobrobiti.

"WWF je posvećen očuvanju prirode i promicanju suživota ljudi i divljih životinja kroz odgovorno i etičko ponašanje. Svaki oblik uznemiravanja suprotstavlja se našoj misiji i vrijednostima koje zastupamo", poručili su iz WWF-Adria.

Organizacija je pritom uputila i apel javnosti da poštuje životinjski svijet te da se pridržava smjernica koje služe zaštiti divljih vrsta i njihovih staništa.

Iz WWF-Adria zahvalili su svima koji podržavaju njihove programe i aktivnosti, naglašavajući da nastavljaju s radom na očuvanju prirodnih staništa i promicanju odgovornog odnosa prema svim živim bićima.

Ovim raskidom suradnje WWF-Adria, kako ističu, želi jasno potvrditi stav da je etičko postupanje prema divljim životinjama neupitno i da svaka javna osoba koja surađuje s organizacijom mora svojim ponašanjem odražavati tu odgovornost.