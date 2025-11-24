Kristijan Iličić o videu s anakondom u Venezueli: "To nije spektakl za turiste, nego svakodnevica ljudi Los Llanosa"

Nakon vala komentara i kritika koje je izazvao njegov kratki video s anakondom iz Venezuele, putopisac i influencer Kristijan Iličić oglasio se opširnim objašnjenjem cijele situacije. Poručuje da se ne želi opravdavati onima koji ga osuđuju, nego svojim pratiteljima približiti stvarni život u Los Llanosu i odnos lokalnog stanovništva prema anakondama.

Kako kaže, riječ je o prostoru u kojem ljudi i velike zmije stoljećima žive jedni uz druge – bez senzacije, bez straha i bez dramatičnih interpretacija koje, tvrdi, često nastaju kada se takvi prizori prenesu na društvene mreže.

Iličić podsjeća da je Los Llanos, područje ravnica, močvara i rijeka na stotinama kilometara vodene površine, jedno od najbogatijih staništa na planetu. U tom krajoliku anakonde se, ističe, pojavljuju uz farme, kod pojilišta za stoku, prelaze puteve kojima ljudi svakodnevno prolaze ili se sklone u jarak pokraj kuće.

"Za lokalce to nije senzacija, nego realnost koja tamo postoji desetljećima – prirodna i normalna", navodi Iličić.

"Safari s anakondama postoji koliko i suživot s njima"

Posebno se osvrnuo na komentar da je riječ o turističkom spektaklu. Iličić tvrdi da je anakonda-safari u tom području dugogodišnja praksa koja nije izmišljena radi turista.

To je, opisuje, svakodnevni posao lokalnih vodiča koji poznaju svaku rupu i kanal u kojem se zmije sunčaju ili odmaraju. Naglašava da oni znaju kako zmiju podići bezbolno i sigurno, koliko je dugo smiju držati, kada je treba vratiti i kako procijeniti njeno ponašanje.

Riječ je, kaže, o znanju koje se prenosi generacijama te je dio njihove tradicije, kulture i načina života.

Iličić naglašava da mu ovo nije prvi susret s anakondama. U Venezuelu dolazi već petu godinu, a upravo su ga lokalci – isti oni koji svakodnevno rade sa zmijama – naučili kako ih pravilno podizati i držati.

"To ne možeš naučiti iz filma ili teorije. To ti pokaže čovjek koji s tim životinjama živi cijeli život", poručuje, dodajući da je pravilno hvatanje jedini način kada zmiju treba maknuti s puta ili udaljiti od farmi i naselja.

"Na snimci nema mučenja ni stresa"

U središtu reakcija bila je tvrdnja da je podizanje anakonde stresno ili nasilno. Iličić to odbacuje, naglašavajući da je zmija bila podignuta kratko, pod vodstvom iskusnih vodiča, te odmah nakon snimanja puštena.

Opisuje anakondu kao iznimno snažnu, elastičnu i otpornu životinju kojoj kratko podizanje ne predstavlja opasnost – posebno kad to rade ljudi koji su s njima odrasli.

"Zmija nije bila ozlijeđena niti izložena opasnosti, nastavila je svojim putem potpuno mirna", navodi.

"Osuđuju 10 sekundi, a sudjeluju u industrijama patnje"

U svom osvrtu Iličić je posebno oštar prema dijelu komentatora, koje optužuje za licemjerje. Tvrdi da ga kritiziraju ljudi koji istodobno svakodnevno podržavaju industrije koje uzrokuju daleko veću patnju životinja.

Navodi mesnu industriju u kojoj godišnje strada više od 80 milijardi životinja, kožnu industriju, te kozmetičku industriju koja i dalje koristi testiranja na životinjama. Ističe da dio komentatora o tome ne zna ništa ili ne želi znati.

Dodaje i da osobno donira udrugama za zaštitu životinja, pomaže gdje god može i nastoji živjeti u skladu s prirodom.

"Uzruja ih video od deset sekundi, dok svakodnevno sudjeluju u industrijama koje uzrokuju neusporedivo više boli", poručuje.

Turizam kao zaštita anakondi

Iličić ističe i, kako kaže, jednako važan aspekt priče: turizam u Los Llanosu ključan je razlog zbog kojeg su anakonde danas zaštićene.

Prema njegovim riječima, dolazak turista donosi prihod lokalnoj zajednici i daje životinjama ekonomsku vrijednost zbog koje ih ljudi čuvaju umjesto da ih ubijaju. Tamo gdje turizam postoji, anakonda prestaje biti prijetnja i postaje bogatstvo.

Safari vodiči, farme i lokalne obitelji, tvrdi Iličić, imaju izravnu korist od toga da zmije ostanu žive i dio ekosustava, što dodatno motivira zaštitu njihovih staništa.

"To je suživot u najčišćem obliku – ljudi štite zmiju jer im je važna, dio identiteta i izvor prihoda", ističe.

"Ništa ne brišem, stojim iza svega"

Na kraju poruke Iličić poručuje da neće ukloniti video niti "uljepšavati" ono što je snimio. Tvrdi da je sadržaj autentičan prikaz stvarnosti u Venezueli koja postoji generacijama.

"Znam da nisam napravio ništa loše, znam da je sve bilo sigurno i da sam uvijek s najboljom namjerom i poštovanjem prema prirodi i životinjama", zaključio je Kristijan Iličić.