Vozač izašao iz auta i blokirao BMW usred kolone na Smokoviku, scena sve govori sve

Popodnevni prometni kolaps na izlazu iz Splita prema Solinu, nakon dvije prometne nesreće, doveo je do potpunog zastoja, ali i – sve vidljivije nervoze među vozačima.

Dok su se kolone protezale kilometrima, zabilježena je i jedna nesvakidašnja scena koju je objavila stranica Prometne zgode i nezgode.

Izašao iz auta i zaustavio vozača

Na snimci se vidi kako dio vozača pokušava zaobići kolonu koristeći zabranjeni prometni trak. U jednom trenutku, jedan od vozača odlučio je tome stati na kraj – izašao je iz svog vozila i doslovno zaustavio BMW njemačkih registracija koji je pokušavao proći mimo kolone.

Nakon toga je uslijedila rasprava nasred ceste, dok su ostali vozači stajali u zastoju.

Gužva, nesreće i – gubitak strpljenja

Podsjetimo, ranije tijekom dana dogodile su se dvije prometne nesreće na ovom području – jedna na Širini u kojoj je sudjelovao motociklist koji je prevezen u KBC Split, te druga nedaleko od Salona Malla.

Sve to rezultiralo je velikim prometnim gužvama, osobito na pravcu preko Smokovika prema Solinu i Kaštelima.

Opasne situacije na cesti

Ovakvi prizori još jednom pokazuju koliko brzo prometne gužve mogu eskalirati u rizične situacije. Zaobilaženje kolone nedozvoljenim trakama ne samo da je prekršaj, nego i ozbiljna prijetnja sigurnosti svih sudionika u prometu.

U trenucima kada su živci na rubu, najvažnije je zadržati hladnu glavu – jer jedna ishitrena reakcija može imati daleko teže posljedice od samog čekanja u koloni.