Ako idete prema Solinu, čuvajte živce. Dva sudara, u jednom motociklist hitno prebačen u KBC Split

Ako ste u ovim trenucima na cesti preko Smokovika, budite strpljivi jer su aktualne dvije prometne nesreće koje su uvjetovale pravi krkljanac na izlazu iz grada.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Sudar se dogodio na Širini, prema Kaštelima, kada su se sudarili osobni automobil i motocikl. Prema informacijama splitske policije, motociklist je ozlijeđen i pri svijesti je prevezen u KBC Split. Njegovo zdravstveno stanje u vrijeme pisanja članka nije nam bilo poznato. Prema fotografiji, uslijed prometne osobni automobil je završio izvan kolnika.

Nešto ranije, oko podne, dogodila se i prometna nesreća nedaleko od Salona Malla. Radilo se o sudaru osobnog automobila i motocikla. Neslužbeno, do sada nitko nije zatražio liječničku pomoć.

Sve je rezultiralo ogromnim gužvama, a gužve se stvaraju i prema Širini iz smjera Kaštela.